САП звинувачує службовців ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" у корупції
За словами правоохоронців, службові особи ПАТ "ДПЗКУ" зловживаючи службовим становищем за неправомірну вигоду укладали контракти на продаж сільськогосподарської продукції на економічно вигідних для державного підприємства умовах, нехтуючи при цьому його законними інтересами щодо своєчасної та повної оплати за поставлену продукцію. Як наслідок, незаконні дії посадових осіб ПАТ "ДПЗКУ" призвели до нанесення збитків державі в розмірі понад 60 млн доларів, повідомляє прес-служба САП у Facebook.
Власник компанії, щодо якого укладено угоду про визнання винуватості є бенефіціарним власником іноземної "офшорної" компанії. Він діяв як пособник і за обіцяну грошову винагороду сприяв колишнім працівникам компанії у зловживанні службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди при укладанні та виконанні зовнішньоекономічних контрактів щодо постачання зернової продукції приватним особам.
Відзначається, що підозрюваний визнав свою провину, а також дав свідчення щодо інших осіб, причетних до скоєння злочинів.
Дії власника приватного підприємства кваліфіковані за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364; ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України. Досудове розслідування у відношенні інших підозрюваних триває.
Нагадаємо, що Антикорупційна прокуратура направила до Солом'янського районного суду Києва обвинувальний акт за підозрою посадових осіб одного з підприємств "Укрзалізниці" та комерційних підприємств в заволодінні коштами залізниці в сумі 20 млн грн під час тендерних закупівель.
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