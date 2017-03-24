Саперні підрозділи готові розміновувати склади з боєприпасами в Балаклії

На місце вибухів поблизу Балаклії на Харківщині прибули інженерно-саперні підрозділи Збройних Сил.

Сапери розпочали розмінування території, прилеглої до майданчиків з озброєнням, та перебувають в готовності до розмінування території складів, повідомляє Міноборони.

Станом на ранок 24 березня інтенсивність вибухів значно зменшилася. Фіксуються поодинокі детонування з періодичністю один вибух на 15-20 хвилин.

На технічній території працює спецтехніка, зокрема 6 пожежних танків та дві інженерні машини розгородження. На прилеглій до військової частини території завдання виконують 6 груп розмінування, а в місті від учора чергують мобільні бригади військових медиків.

Районний центр розподілено на сектори для перевірки території на наявність вибухонебезпечних предметів.

Зазначимо, вранці 24 березня на території військового арсеналу у Балаклії Харківської області, де понад добу тому почалася пожежа, тривають вибухи різної інтенсивності.