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Саперні підрозділи готові розміновувати склади з боєприпасами в Балаклії

Інтенсивність вибухів значно зменшилася
На місце вибухів поблизу Балаклії на Харківщині прибули інженерно-саперні підрозділи Збройних Сил.
Саперні підрозділи готові розміновувати склади з боєприпасами в Балаклії Балаклія. Фото: mil.gov.ua

Сапери розпочали розмінування території, прилеглої до майданчиків з озброєнням, та перебувають в готовності до розмінування території складів, повідомляє Міноборони.

Станом на ранок 24 березня інтенсивність вибухів значно зменшилася. Фіксуються поодинокі детонування з періодичністю один вибух на 15-20 хвилин.

На технічній території працює спецтехніка, зокрема 6 пожежних танків та дві інженерні машини розгородження. На прилеглій до військової частини території завдання виконують 6 груп розмінування, а в місті від учора чергують мобільні бригади військових медиків.

Районний центр розподілено на сектори для перевірки території на наявність вибухонебезпечних предметів.

Зазначимо, вранці 24 березня на території військового арсеналу у Балаклії Харківської області, де понад добу тому почалася пожежа, тривають вибухи різної інтенсивності.

Нагадаємо, що вночі 23 березня 2017 року в місті Балаклія Харківської області на території найбільшого в Україні військового складу Міністерства оборони виникла пожежа з подальшою детонацією танкових і артилерійських снарядів 125 і 152 мм.

За даними військової прокуратури, причиною пожежі стала диверсія.

Із Балаклії і сусідніх сіл евакуювали 20 тисяч осіб. Даних про жертви немає.

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24 03 2017 15:19
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