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Сапери і хірурги дістали гранату, яка не розірвалася, з ноги бійця АТО

Граната з "підствольника" влучила хлопцю у ліву ногу, де і застрягла, проте, на щастя, не вибухнула
Лікарі Маріуполя та сапери врятували життя бійцю, якому в ногу влучила граната, застрягла у ній і не розірвалася.
Сапери і хірурги дістали гранату, яка не розірвалася, з ноги бійця АТО Фото: з вільних джерел

"Один з українських військових підрозділів. які тримають оборону на Приморському напрямку  в ніч з 6 на 7 серпня зазнав обстрілу з боку російсько-терористичних військ. У результаті чергового нахабного порушення Мінських домовленостей, поранення отримав військовослужбовець ЗСУ Дмитро родом з Каховки", - повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Граната з "підствольника" влучила хлопцю у ліву ногу, де і застрягла, проте, на щастя, не вибухнула. Бійця під обстрілом терміново було евакуйовано у тил, де йому надали першу медичну допомогу. А вже після того, як пораненого бійця доставили до шпиталю у Маріуполі, хірурги, разом із саперами, провели унікальну операцію із вилучення та знешкодження ворожого боєприпаси", - додали у штабі.

Зараз стан Дмитра лікарі розцінюють як задовільний. По одужанню він знову збирається повернутися на передову до своїх побратимів.

Нагадаємо, на Донбасі сьогодні загинув один український боєць ЗСУ.

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07 08 2017 22:18
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