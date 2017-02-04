Сапери знешкодили понад 5 тис вибухонебезпечних предметів у Балаклії
Так, основний фронт робіт військові сапери виконують на технічній території і по периметру охорони військової частини, повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.
Для виконання цих завдань залучено понад 130 військовослужбовців інженерних військ, шість одиниць інженерних машин розгородження типу ІМР-1.
За словами офіцера Центрального ракетно-артилерійського озброєння Збройних Сил України полковника Віталія Бондаренка, військові сапери вже знайшли та знешкодили понад 5600 вибухонебезпечних предметів, 830 з яких знищені певним порядком на спеціальному полігоні.
Також тривають роботи з відновлення військового містечка, розташованого поруч з арсеналом. Зокрема, проводяться скління вікон, ремонт дахів тощо.
Нагадаємо, що вночі 23 березня 2017 року в місті Балаклія Харківської області на території найбільшого в Україні військового складу Міністерства оборони виникла пожежа з подальшою детонацією танкових і артилерійських снарядів 125 і 152 мм.
За попередніми підрахунками, збиток від вибухів і пожеж на артилерійських складах у Балаклії Харківської області склав близько 220 млн гривень.
Міністр оборони Степан Полторак повідомив, що пожежа на складі ракетно-артилерійського озброєння в Балаклії Харківської області знищила 70% боєприпасів. Окрім того, міністр зазначив, що на належну охорону складів боєприпасів необхідно близько 5 млрд гривень.
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