Сапери знешкодили понад 5 тис вибухонебезпечних предметів у Балаклії

У Балаклії Харківської області сапери знешкодили понад 5,6 тис. боєприпасів.

Так, основний фронт робіт військові сапери виконують на технічній території і по периметру охорони військової частини, повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Для виконання цих завдань залучено понад 130 військовослужбовців інженерних військ, шість одиниць інженерних машин розгородження типу ІМР-1.

За словами офіцера Центрального ракетно-артилерійського озброєння Збройних Сил України полковника Віталія Бондаренка, військові сапери вже знайшли та знешкодили понад 5600 вибухонебезпечних предметів, 830 з яких знищені певним порядком на спеціальному полігоні.

Також тривають роботи з відновлення військового містечка, розташованого поруч з арсеналом. Зокрема, проводяться скління вікон, ремонт дахів тощо.

Нагадаємо, що вночі 23 березня 2017 року в місті Балаклія Харківської області на території найбільшого в Україні військового складу Міністерства оборони виникла пожежа з подальшою детонацією танкових і артилерійських снарядів 125 і 152 мм. За попередніми підрахунками, збиток від вибухів і пожеж на артилерійських складах у Балаклії Харківської області склав близько 220 млн гривень.

Міністр оборони Степан Полторак повідомив, що пожежа на складі ракетно-артилерійського озброєння в Балаклії Харківської області знищила 70% боєприпасів. Окрім того, міністр зазначив, що на належну охорону складів боєприпасів необхідно близько 5 млрд гривень.