Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Сапери знешкодили понад 5 тис вибухонебезпечних предметів у Балаклії

Тривають роботи з відновлення військового містечка
У Балаклії Харківської області сапери знешкодили понад 5,6 тис. боєприпасів.
Сапери знешкодили понад 5 тис вибухонебезпечних предметів у Балаклії Фото: EPA/UPG

Так, основний фронт робіт військові сапери виконують на технічній території і по периметру охорони військової частини, повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Для виконання цих завдань залучено понад 130 військовослужбовців інженерних військ, шість одиниць інженерних машин розгородження типу ІМР-1.

За словами офіцера Центрального ракетно-артилерійського озброєння Збройних Сил України полковника Віталія Бондаренка, військові сапери вже знайшли та знешкодили понад 5600 вибухонебезпечних предметів, 830 з яких знищені певним порядком на спеціальному полігоні.

Також тривають роботи з відновлення військового містечка, розташованого поруч з арсеналом. Зокрема, проводяться скління вікон, ремонт дахів тощо.

Нагадаємо, що вночі 23 березня 2017 року в місті Балаклія Харківської області на території найбільшого в Україні військового складу Міністерства оборони виникла пожежа з подальшою детонацією танкових і артилерійських снарядів 125 і 152 мм.

За попередніми підрахунками, збиток від вибухів і пожеж на артилерійських складах у Балаклії Харківської області склав близько 220 млн гривень.

Міністр оборони Степан Полторак повідомив, що пожежа на складі ракетно-артилерійського озброєння в Балаклії Харківської області знищила 70% боєприпасів. Окрім того, міністр зазначив, що на належну охорону складів боєприпасів необхідно близько 5 млрд гривень.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 04 2017 16:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Іменем України: як Петро Порошенко допомагає заробляти мільярди Ринату Ахметову. І про себе не забуває

Іменем України: як Петро Порошенко допомагає заробляти мільярди Ринату Ахметову. І про себе не забуває

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.