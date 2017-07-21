Сара Сандерс стане новою речницею Білого дому замість Шона Спайсера

Сьогодні спікер президента США Дональда Трампа Шон Спайсер подав у відставку

Новою речницею Білого дому стане Сара Сандерс, яка до цього працювала заступницею екс-спікера Шона Спайсера.

Про це заявив журналістам Ентоні Скарамуччі, якого у п'ятницю призначили на посаду директора з комунікацій, передає BBC.

Спайсер з 2011 року був офіційним представником Національного комітету Республіканської партії. У 2015 році він також зайняв посаду головного спеціаліста з питань стратегії партії.

З початку червня Білий дім замість щоденних брифінгів на камеру став проводити переважно закриті брифінги, причому більшість з них вела заступник Спайсер Сара Сандерс.

Нагадаємо, сьогодні спікер президента США Дональда Трампа Шон Спайсер подав у відставку.

Шон Спайсер зайняв посаду прес-секретаря Білого дому 20 січня і отримав скандальну репутацію за час роботи через складні відносини з журналістами.