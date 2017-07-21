Сара Сандерс стане новою речницею Білого дому замість Шона Спайсера
Про це заявив журналістам Ентоні Скарамуччі, якого у п'ятницю призначили на посаду директора з комунікацій, передає BBC.
Спайсер з 2011 року був офіційним представником Національного комітету Республіканської партії. У 2015 році він також зайняв посаду головного спеціаліста з питань стратегії партії.
З початку червня Білий дім замість щоденних брифінгів на камеру став проводити переважно закриті брифінги, причому більшість з них вела заступник Спайсер Сара Сандерс.
Нагадаємо, сьогодні спікер президента США Дональда Трампа Шон Спайсер подав у відставку.
Шон Спайсер зайняв посаду прес-секретаря Білого дому 20 січня і отримав скандальну репутацію за час роботи через складні відносини з журналістами.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків