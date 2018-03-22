Саркозі назвав наклепом всі звинувачення в отриманні фінансування від Каддафі

Він заявив, що правоохоронці не представили жодних матеріальних доказів

Екс-президент Франції Ніколя Саркозі стверджує, що звинувачення в незаконному фінансуванні виборчої кампанії 2007 року, які йому висунули, не підкріплені жодними речовими доказами.

Саркозі вважає всі звинувачення наклепом, повідомляє газета LeFigaro.fr.

"Я звинувачений без пред'явлення будь-яких матеріальних доказів, а лише за заявами Каддафі, його сина, його двоюрідного брата, його прес-секретаря, його колишнього прем'єр-міністра та за заявами Зіяда Такієддіна", - стверджує екс-президент.

У свою чергу він заявив, що свідчення Каддафі і його сім'ї - наклеп, а повідомлення Такієддіна, який назвав себе посередником при передачі грошей з Лівії - неправдиве.

Раніше повідомлялося, що колишньому президенту Франції Ніколя Саркозі висунули звинувачення в корупції та незаконному фінансуванні виборчої кампанії у 2007 році, в тому числі з коштів покійного лівійського диктатора Муаммара Каддафі.

Нагадаємо, що 21 березня у Франції завершили допит колишнього президента Ніколя Саркозі. Допит Саркозі тривав два дні - 20 та 21 березня з перервою на відпочинок. Наразі відомо, що Саркозі відпустили з-під варти.

Розслідування можливих порушень при фінансуванні виборчої кампанії Саркозі в 2007 році, в тому числі щодо залучення коштів від лідера Лівійської Джамахірії Муаммара Каддафі, триває у Франції з 2013 року.