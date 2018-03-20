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Саркозі взяли під варту через незаконне фінансування виборчої кампанії, - ЗМІ

Колишнього президента можуть тримати під вартою до 48 годин
Екс-президента Франції Ніколя Саркозі взяли під варту за підозрою у незаконному фінансуванні його виборчої кампанії у 2007 році.
Саркозі взяли під варту через незаконне фінансування виборчої кампанії, - ЗМІ Ніколя Саркозі. Фото: flickr.com

Зараз Саркозі перебуває під вартою у приміщенні судової поліції у Нантеррі, де дає показання у справі незаконного фінансування його президентської кампанії 2007 року, повідомляє видання Le Monde з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

"Ніколя Саркозі вперше допитують у цій справі з часу відкриття справи у квітні 2013 року", - зазначає видання.

Колишнього президента можуть тримати під вартою до 48 годин.

У рамках справи про фінансування кампанії Саркозі слідчі перевіряють твердження про те, що режим лівійського диктатора Муаммара Каддафі таємно надав Саркозі на виборчу кампанію загалом 50 мільйонів євро, що вдвічі більше дозволеного законом бюджету.

Ці виплати також порушують правила зовнішнього фінансування кампанії. Сам Саркозі всі звинувачення відкидає.

Як повідомляв iPress.ua, режим колишнього лівійського диктатора Муаммара Каддафі фінансував президентські кампанії в Україні, Франції та США.

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20 03 2018 10:15
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