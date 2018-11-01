Саудівська Аравія дозволила жінкам від 25 років в’їжджати без супроводу чоловіків

Жінкам молодше 25 років все ще забороняється в’їжджати без супроводу чоловіка

Саудівська Аравія дозволила жінкам старше 25 років в’їжджати до країни за туристичними візами без супроводу чоловіків.

Туристичні візи будуть одноразовими, зі строком дії до 30 днів. Вони не будуть залежати від інших типів віз — робочих, паломницьких тощо, - повідомляє Arab News.

Початок видачі таких віз буде оголошений до квітня 2018 року.

За словами представника комісії з туризму та національної спадщини аль-Мубарака, рішення уряду допоможе розвитку туризму в Саудівській Аравії і дозволить жінкам з інших країн більше дізнатися про культуру країни.

За разом наголошується, що жінкам молодше 25 років все ще забороняється в’їжджати без супроводу чоловіка.

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Нагадаємо, в Саудівській Аравії жінка вперше зайняла важливу державну посаду - Емана аль-Гаміді стала помічницею голови провінції Аль-Хубар. З 2018 року жінкам Саудівської Аравії буде дозволено відвідувати спортивні заходи на трьох головних аренах країни. Також вони зможуть керувати вантажівками і мотоциклами.