Саудівська Аравія дозволила жінкам від 25 років в’їжджати без супроводу чоловіків
Туристичні візи будуть одноразовими, зі строком дії до 30 днів. Вони не будуть залежати від інших типів віз — робочих, паломницьких тощо, - повідомляє Arab News.
Початок видачі таких віз буде оголошений до квітня 2018 року.
За словами представника комісії з туризму та національної спадщини аль-Мубарака, рішення уряду допоможе розвитку туризму в Саудівській Аравії і дозволить жінкам з інших країн більше дізнатися про культуру країни.
За разом наголошується, що жінкам молодше 25 років все ще забороняється в’їжджати без супроводу чоловіка.
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Нагадаємо, в Саудівській Аравії жінка вперше зайняла важливу державну посаду - Емана аль-Гаміді стала помічницею голови провінції Аль-Хубар. З 2018 року жінкам Саудівської Аравії буде дозволено відвідувати спортивні заходи на трьох головних аренах країни. Також вони зможуть керувати вантажівками і мотоциклами.
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