Саудівська Аравія готова знову відкрити кордон з Катаром

Такий крок є першим зближенням між двома близькосхідними країнами-сусідами після того, як Саудівська Аравія закрила кордон у червні

Влада Саудівської Аравії заявила, що знову відкриє свій кордон з Катаром і не заперечує проти присутності прочан, які хочуть цьогоріч здійснити хадж.

Такий крок є першим зближенням між двома близькосхідними країнами-сусідами після того, як Саудівська Аравія закрила кордон у червні, що призвело і до бойкоту Катару іншими арабськими державами через звинувачення у підтримці Дохою екстремістських угруповань.

"У офіційній заяві йдеться, що прикордонний пункт "Салва" буде відкритий для громадян Катару, які бажають здійснити щорічне паломництво і що вони зможуть пройти без необхідних електронних дозволів. Ті катарці, які хочуть здійснити хадж на початку вересня, зможуть скористатися двома аеропортами Саудівської Аравії", - вказано в заяві влади, інформує "Радіо Свобода".

Така відповідна домовленість була досягнута під час зустрічі з наслідним принцом Саудівської Аравії і катарським шейхом.

Катар минулого місяця звинуватив Саудівську Аравію в політизації хаджу і висловив свою стурбованість представникові ООН через перешкоди для його громадян провести щорічне паломництво.

Нагадаємо, Катар опинився в економічній ізоляції Бахрейну, Саудівської Аравії, Єгипту і ОАЕ 5 червня після того, як був звинувачений Арабською коаліцією у підтримці "Ісламської держави" та "Аль-Каїди".

Зокрема, Катар виплатив до мільярда доларів викупу за викрадених в Іраку 26 членів королівської сім'ї та захоплених військових.

Згодом Катар заявив, що має 340 мільярдів доларів у резервах, які могли б допомогти країні Перської затоки витримати ізоляцію її потужними арабськими сусідами.