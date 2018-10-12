Саудівська Аравія не видасть Туреччині підозрюваних у вбивстві Хашоггі

Міністр закордонних справ Саудівської Аравії виключив можливість екстрадиції підозрюваних у вбивстві журналіста Джамаля Хашоггі до Туреччини.

"Ми не видаємо наших громадян", - сказав Адель аль-Джубейр, інформує BBC.

Близько тижня тому президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що вимагає видачі підозрюваних, і в середу турецький суд видав ордер на їх арешт.

Саудівська Аравія звинуватила 11 людей у вбивстві, яке сталося в приміщенні консульства Саудівської Аравії в Стамбулі в жовтні.

Ордер на арешт суд у Туреччині видав щодо колишнього начальника саудівської розвідки Ахмада аль-Ассірі та колишнього королівського радника Сауда аль-Кахтані.

Пан аль-Джубейр розкритикував те, як Туреччина ділилася інформацією щодо справи з королівством.

"Влада Туреччини не була такою відкритою, якою, на нашу думку, мала бути", - сказав він, повідомляє агентство AFP.

"Ми попросили наших друзів у Туреччині надати нам докази, які ми могли б використати в суді. Ми не отримали їх у спосіб, у який мали б отримати".

Президент Туреччини заявив, що вбивство Хашоггі спланувало керівництво уряду Саудівської Аравії, але наполягає на тому, що він не хоче шкодити саудівській королівській родині.

Минулого тижня директор ЦРУ Джин Гаспел виступила з доповіддю перед сенатським комітетом з питань зовнішніх відносин, де, судячи з заяв присутніх сенаторів, надала докази причетності спадкового принца Саудівської Аравії Мохаммеда ібн Салмана до вбивства журналіста.

"Потрібно свідомо ігнорувати факти, аби не дійти висновку, що все це організували й влаштували люди, які знаходяться в підпорядкуванні принца Салмана", - прокоментував тоді заяви глави ЦРУ інший республіканець Ліндсі Грем.

ЦРУ раніше заявляло, що принц Мохаммед листувався з лідером групи, яка вбила і розчленувала Хашоггі.

Саудівська Аравія заперечує, що спадковий принц брав участь в організації злочину.

Нагадаємо, Джамаль Хашоггі, який втік з Саудівської Аравії і мав посвідчення на проживання в США, де писав критичні статті про свою країну для газети The Washington Post, зник 2 жовтня після того, як увійшов в саудівське консульство в Стамбулі. Він планував отримати документ про розлучення для того, щоб укласти новий шлюб.