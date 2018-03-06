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Саудівська Аравія пригрозила Катару військовою атакою у разі купівлі російських С-400, - ЗМІ

На думку Ер-Ріяда, поява в Катарі С-400 вплине на безпеку в регіоні і призведе до ескалації конфлікту
Саудівська Аравія погрожує Катару застосуванням сили у випадку, якщо Доха купить російські зенітні комплекси С-400.
Саудівська Аравія пригрозила Катару військовою атакою у разі купівлі російських С-400, - ЗМІ Фото: rbc.ua

За інформацією французького видання Le Monde, саудівський король Сальман бен Абдель Азіз Аль Сауд відправив листа у Париж, в якому попросив президента Франції Еммануеля Макрона посилити тиск на Катар, щоб перешкодити купівлі російських СЗРК С-400.

У листі, зокрема, висловлюється готовність Саудівської Аравії провести "військову акцію" проти Катару, якщо Доха придбає ці комплекси.

Французьке видання нагадує, що вперше про намір придбати російські СЗРК С-400 у січні цього року говорив посол Катару у Москві Фахд бін Мухаммед аль-Аттія.

Пізніше, періодично повідомлялося, що Москва і Доха можуть досить швидко досягти домовленості щодо придбання і постачання цих СЗРК.

Видання пише, що в МЗС Франції не стали коментувати інформацію про наявність листа, влада Саудівської Аравії також нічого не відповіла.

Нагадаємо, що у 2017 році Катар опинився в економічній ізоляції Бахрейну, Саудівської Аравії, Єгипту і ОАЕ після того, як був звинувачений Арабською коаліцією у підтримці "Ісламської держави" та "Аль-Каїди".

Зокрема, в коаліції звинуватили Катар у тому, що країна, нібито, виплатила до мільярда доларів викупу терористам за викрадених в Іраку 26 членів королівської сім'ї та захоплених військових.

Згодом Катар заявив, що має 340 мільярдів доларів у резервах, які могли б допомогти країні Перської затоки витримати ізоляцію її потужними арабськими сусідами.

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03 06 2018 13:20
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