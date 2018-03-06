Саудівська Аравія пригрозила Катару військовою атакою у разі купівлі російських С-400, - ЗМІ
За інформацією французького видання Le Monde, саудівський король Сальман бен Абдель Азіз Аль Сауд відправив листа у Париж, в якому попросив президента Франції Еммануеля Макрона посилити тиск на Катар, щоб перешкодити купівлі російських СЗРК С-400.
У листі, зокрема, висловлюється готовність Саудівської Аравії провести "військову акцію" проти Катару, якщо Доха придбає ці комплекси.
Французьке видання нагадує, що вперше про намір придбати російські СЗРК С-400 у січні цього року говорив посол Катару у Москві Фахд бін Мухаммед аль-Аттія.
Пізніше, періодично повідомлялося, що Москва і Доха можуть досить швидко досягти домовленості щодо придбання і постачання цих СЗРК.
Видання пише, що в МЗС Франції не стали коментувати інформацію про наявність листа, влада Саудівської Аравії також нічого не відповіла.
Нагадаємо, що у 2017 році Катар опинився в економічній ізоляції Бахрейну, Саудівської Аравії, Єгипту і ОАЕ після того, як був звинувачений Арабською коаліцією у підтримці "Ісламської держави" та "Аль-Каїди".
Зокрема, в коаліції звинуватили Катар у тому, що країна, нібито, виплатила до мільярда доларів викупу терористам за викрадених в Іраку 26 членів королівської сім'ї та захоплених військових.
Згодом Катар заявив, що має 340 мільярдів доларів у резервах, які могли б допомогти країні Перської затоки витримати ізоляцію її потужними арабськими сусідами.
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