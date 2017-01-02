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Саудівська Аравія та інші країни Перської затоки вперше введуть ПДВ

Введення ПДВ країнами Перської затоки підтримав МВФ
Країни Перської затоки (Саудівська Аравія, ОАЕ, Кувейт, Катар, Бахрейн і Оман) наступного року вперше введуть податок на додану вартість (ПДВ).
Саудівська Аравія та інші країни Перської затоки вперше введуть ПДВ Фото: forbes.com

В понеділок, 30 січня, уряд Саудівської Аравії схвалив введення ПДВ. 

5%-й збір буде застосовуватися до певних товарів відповідно до угоди шести країн Ради зі співпраці в Перській затоці, якої було досягнуто ще в червні 2016 року, інформує The Guardian.

Це вимушений захід, пов'язаний з обвалом цін на нафту, експорт якої для Саудівської Аравії та інших держав Перської затоки є головним джерелом поповнення бюджету. Введення ПДВ підтримав Міжнародний валютний фонд (МВФ).

Саудівська Аравія, яка є найбільшим у світі експортером сирої нафти, вжила низку заходів, спрямованих на скорочення бюджетного дефіциту, який у 2016 році становив $97 млрд. Зокрема, було заморожено низку великих будівельних проектів, скорочено зарплати членів уряду і заморожено зарплати держслужбовців. Зараз королівство намагається розширити свою інвестиційну базу та підвищити ненафтові доходи бюджету в рамках зусиль із диверсифікації економіки. Також саудівці хочуть збалансувати свій бюджет до 2020 року.

Нагадаємо, що Саудівська Аравія створить фонд обсягом $2 трлн, щоб позбутися нафтової залежності.

Окрім того, влада Саудівської Аравії має намір розвивати і зміцнювати туризм (в тому числі послуги для паломників у Мекку), щоб знизити залежність економіки від падіння цін на нафту.

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01 02 2017 11:15
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