Саудівська Аравія та інші країни Перської затоки вперше введуть ПДВ
В понеділок, 30 січня, уряд Саудівської Аравії схвалив введення ПДВ.
5%-й збір буде застосовуватися до певних товарів відповідно до угоди шести країн Ради зі співпраці в Перській затоці, якої було досягнуто ще в червні 2016 року, інформує The Guardian.
Це вимушений захід, пов'язаний з обвалом цін на нафту, експорт якої для Саудівської Аравії та інших держав Перської затоки є головним джерелом поповнення бюджету. Введення ПДВ підтримав Міжнародний валютний фонд (МВФ).
Саудівська Аравія, яка є найбільшим у світі експортером сирої нафти, вжила низку заходів, спрямованих на скорочення бюджетного дефіциту, який у 2016 році становив $97 млрд. Зокрема, було заморожено низку великих будівельних проектів, скорочено зарплати членів уряду і заморожено зарплати держслужбовців. Зараз королівство намагається розширити свою інвестиційну базу та підвищити ненафтові доходи бюджету в рамках зусиль із диверсифікації економіки. Також саудівці хочуть збалансувати свій бюджет до 2020 року.
Нагадаємо, що Саудівська Аравія створить фонд обсягом $2 трлн, щоб позбутися нафтової залежності.
Окрім того, влада Саудівської Аравії має намір розвивати і зміцнювати туризм (в тому числі послуги для паломників у Мекку), щоб знизити залежність економіки від падіння цін на нафту.
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