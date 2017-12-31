Саудівська Аравія та ОАЕ вперше запроваджують ПДВ
Про це в неділю, 31 грудня, повідомляють податкові органи в Ер-Ріяді та Абу-Дабі, пише DW.
Запровадження ПДВ пов'язують зі спадом цін на нафту та необхідністю розширення бази поповнення державних скарбниць, а також стабілізації фінансових ринків королівств.
Як повідомляється, податок справлятиметься під час продажу низки продуктів харчування, напоїв, а також транспортних, готельних послуг та послуг у сфері нерухомості. Послуги у сфері освіти та охорони здоров'я спершу не будуть об'єктами оподакування ПДВ.
Два роки тому міністри фінансів країн-учасниць Ради співробітництва арабських держав Перської затоки (GCC) погодили повсюдне запровадження ПДВ. Наразі до фактичного запровадження цього податку вдаються тільки Саудівська Аравія та ОАЕ. Інші країни-учасниці GCC – Бахрейн, Кувейт, Катар та Оман, – за даними інформагенції Kuna, мають запровадити ПДВ протягом наступних двох років.
Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила зміни до Податкового кодексу, де на рік передбачається скасування ПДВ і акцизу на імпорт нових і вживаних електрокарів.
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