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Саудівська Аравія та ОАЕ запровадили ПДВ

Зі ставкою п'ять відсотків
З 1 січня 2018 року у Саудівській Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратах вводиться податок на додану вартість.
Саудівська Аравія та ОАЕ запровадили ПДВ Фото: rian.com.ua

Про це повідомляє DW.

Це історичне рішення, спільно узгоджене з низкою країн Перської затоки, поки втілили в життя лише вони.

"Продаж низки товарів та послуг у королівствах Саудівська Аравія та Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) з 1 січня 2018 року оподатковуватиметься податком на додану вартість (ПДВ) зі ставкою п'ять відсотків", - йдеться в повідомленні.

Запровадження ПДВ пов'язують зі спадом цін на нафту та необхідністю розширення бази поповнення державних скарбниць, а також стабілізації фінансових ринків королівств.

Як повідомляється, податок справлятиметься під час продажу низки продуктів харчування, напоїв, а також транспортних, готельних послуг та послуг у сфері нерухомості. Послуги у сфері освіти та охорони здоров'я спершу не будуть об'єктами оподаткування.

Два роки тому міністри фінансів країн-учасниць GCC погодили повсюдне запровадження ПДВ. Наразі до фактичного запровадження цього податку вдаються тільки Саудівська Аравія та ОАЕ. Інші країни-учасниці GCC - Бахрейн, Кувейт, Катар та Оман, - за даними інформагенції Kuna, мають запровадити ПДВ протягом наступних двох років.

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