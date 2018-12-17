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Саудівська Аравія засудила Сенат США за звинувачення на адресу принца

Міністерство закордонних справ попередило, що королівство не потерпить "неповаги" до своїх правителів
Саудівська Аравія засудила Сенат США за резолюцію про припинення підтримки Ер-Ріяда в єменському конфлікті й визнання наслідного принца Мухаммеда бен Салмана відповідальним за вбивство журналіста Джамаля Хашоггі.
Саудівська Аравія засудила Сенат США за звинувачення на адресу принца Фото: GETTY IMAGES

Це слідує з заяви МЗС Саудівської Аравії, опублікованої офіційним інформаційним агентством країни SPA, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Королівство засуджує останню позицію Сенату США, яка базується на необґрунтованих звинуваченнях, а також відкидає кричуще втручання у внутрішні справи (Саудівської Аравії)", – йдеться у ньому.

Міністерство закордонних справ попередило, що королівство не потерпить "неповаги" до своїх правителів.

"Ця позиція Сенату США посилає неправильні повідомлення всім тим, хто хоче викликати розкол у відносинах Саудівської Аравії та США", – йдеться у заяві.

Королівство також висловлює надію, що не буде "втягнуто у внутрішні політичні дебати в США", щоб уникнути суттєвого негативного впливу на "важливі стратегічні взаємини" між США і Саудівською Аравією.

Нагадаємо, Джамаль Хашоггі, який втік з Саудівської Аравії і мав посвідчення на проживання в США, де писав критичні статті про свою країну для газети The Washington Post, зник 2 жовтня після того, як увійшов в саудівське консульство в Стамбулі. Він планував отримати документ про розлучення для того, щоб укласти новий шлюб.

Турецька влада заявила, що журналіста катували і вбили в консульстві.

Саудівська Аравія спочатку заперечувала звинувачення і стверджувала, що журналіст залишив будівлю через чорний хід і що його вихід (на відміну від моменту, коли він заходив до будівлі) просто не потрапив на камери відеоспостереження.

Однак, пізніше саудівська влада визнала смерть журналіста під час бійки в консульстві.

Також, Анкара заявила, що генконсул Саудівської Аравії в Стамбулі також є співучасником вбивства саудівського журналіста Джамала Хашогджі, оскільки співробітники саудівських спецслужб прибули в дипломатичну установу з конкретною метою вбивства.

 

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17 12 2018 09:38
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