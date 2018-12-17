Саудівська Аравія засудила Сенат США за звинувачення на адресу принца
Це слідує з заяви МЗС Саудівської Аравії, опублікованої офіційним інформаційним агентством країни SPA, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Королівство засуджує останню позицію Сенату США, яка базується на необґрунтованих звинуваченнях, а також відкидає кричуще втручання у внутрішні справи (Саудівської Аравії)", – йдеться у ньому.
Міністерство закордонних справ попередило, що королівство не потерпить "неповаги" до своїх правителів.
"Ця позиція Сенату США посилає неправильні повідомлення всім тим, хто хоче викликати розкол у відносинах Саудівської Аравії та США", – йдеться у заяві.
Королівство також висловлює надію, що не буде "втягнуто у внутрішні політичні дебати в США", щоб уникнути суттєвого негативного впливу на "важливі стратегічні взаємини" між США і Саудівською Аравією.
Нагадаємо, Джамаль Хашоггі, який втік з Саудівської Аравії і мав посвідчення на проживання в США, де писав критичні статті про свою країну для газети The Washington Post, зник 2 жовтня після того, як увійшов в саудівське консульство в Стамбулі. Він планував отримати документ про розлучення для того, щоб укласти новий шлюб.
Турецька влада заявила, що журналіста катували і вбили в консульстві.
Саудівська Аравія спочатку заперечувала звинувачення і стверджувала, що журналіст залишив будівлю через чорний хід і що його вихід (на відміну від моменту, коли він заходив до будівлі) просто не потрапив на камери відеоспостереження.
Однак, пізніше саудівська влада визнала смерть журналіста під час бійки в консульстві.
Також, Анкара заявила, що генконсул Саудівської Аравії в Стамбулі також є співучасником вбивства саудівського журналіста Джамала Хашогджі, оскільки співробітники саудівських спецслужб прибули в дипломатичну установу з конкретною метою вбивства.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У Маріуполі затримали пенсіонера, який розклеював плакати з Януковичем
- ВІДЕО З'явилось відео тарану російськими військовими українського катера, - ОНОВЛЕНО
- ВІДЕО Четверо депутатів з Радикальної партії голосували в Раді, перебуваючи в Одеській області
- Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКАВоєнний стан почне діяти 28 листопада о 9:00 ранку
- Оренда квартири за $17 000/місяць, Бентлі і Мальдіви: незадекларовані витрати депутата ПавелкаАндрій Павелко – голова бюджетного комітету та за сумісництвом голова Федерації Футболу України. Хоча офіційно він неодружений, після скандальної публікації фото, на якому дитина в салоні елітного авто бавиться з Кубком ліги Чемпіонів, у публічному просторі з'явилась інформація, що дівчинка - падчерка Павелка, а її мати - Катерина Чаус - цивільна дружина народного депутата