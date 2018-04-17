Саудівська Аравія заявила про готовність відправити війська у Сирію
"Ми обговорюємо зі США, від самого початку сирійської кризи, питання про відправку сил до Сирії", - заявив міністр закордонних справ Адель аль-Джубейр, інформує Reuters.
Він також підкреслив, що раніше вже пропонував колишньому президентові США Бараку Обамі ввести війська в Сирію.
Нагадаємо, в ніч на 14 квітня США, Франція і Великобританія разом почали військові удари в Сирії у відповідь на застосування президентом Башаром Асадом хімічної зброї проти цивільних осіб.
Внаслідок авіаударів біля Хомсу (Сирія) троє цивільних осіб зазнали поранень. За даними Міноборони Великої Британії, під час удару також було застосовано 4 бойових реактивних літаки Tornado. Франція заявила, що використала ракети, які було випущено з винищувача Rafale.
Із підтримкою дій США та союзників вже виступили в НАТО, ЄС, Чехія, Туреччина, а також Україна.
Водночас Дамаск назвав удари грубим порушенням міжнародного права. Із рішучим засудженням виступила також Білорусь.
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