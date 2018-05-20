Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Саудівська Аравія звільнила майже 700 ефіопських в‘язнів

Літак з ефіопськими ув‘язненими вже приземлився в аеропорту Боле в Аддіс-Абебе
Саудівська Аравія звільнила 690 ув'язнених з Ефіопії на прохання прем'єр-міністра цієї африканської держави Абі Ахмеда, який наніс візит в Ер-Ріяд.
Саудівська Аравія звільнила майже 700 ефіопських в‘язнів Фото: з відкритих джерел

Водночас, глава ефіопського уряду Ахмед закликав саудівську владу звільнити Мухаммеда Аламоуді, другого найбагатшого жителя Саудівської Аравії, який утримується під вартою з минулого року, повідомляє Анадолу з посиланням на телеканал ETV.

71-річний Аламоуді вклав в економіку Ефіопії 4 мільярди доларів. Він був затриманий у листопаді минулого року під час антикорупційної операції.

Після візиту Ахмеда до Судану минулого тижня влада країни звільнила 1400 ефіопських ув‘язнених.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 05 2018 15:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • "Спецконтингент, що підлягає виселенню" Так цинічно назвала Крим та його жителів радянська влада у документах 1944 року про переселення
  • Великий розпродаж: які ласі шматки держава приватизує? - ІНФОГРАФІКА2018 року на Україну чекає велика приватизація 26 крупних підприємств, частина з яких вже роками приносить бюджету лише збитки. Та більшість з них все одно залишається лідерами різних ринків. Кого ж цього року держава планує передати в приватні руки, чим займаються ці компанії та які можуть бути позитивні й негативні наслідки цього процесу?
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Спецконтингент, що підлягає виселенню"

"Спецконтингент, що підлягає виселенню"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.