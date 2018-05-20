Саудівська Аравія звільнила майже 700 ефіопських в‘язнів

Літак з ефіопськими ув‘язненими вже приземлився в аеропорту Боле в Аддіс-Абебе

Саудівська Аравія звільнила 690 ув'язнених з Ефіопії на прохання прем'єр-міністра цієї африканської держави Абі Ахмеда, який наніс візит в Ер-Ріяд.

Водночас, глава ефіопського уряду Ахмед закликав саудівську владу звільнити Мухаммеда Аламоуді, другого найбагатшого жителя Саудівської Аравії, який утримується під вартою з минулого року, повідомляє Анадолу з посиланням на телеканал ETV.

71-річний Аламоуді вклав в економіку Ефіопії 4 мільярди доларів. Він був затриманий у листопаді минулого року під час антикорупційної операції.

Після візиту Ахмеда до Судану минулого тижня влада країни звільнила 1400 ефіопських ув‘язнених.