CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСаудівська Аравія звільнила 690 ув'язнених з Ефіопії на прохання прем'єр-міністра цієї африканської держави Абі Ахмеда, який наніс візит в Ер-Ріяд.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Саудівська Аравія звільнила майже 700 ефіопських в‘язнів
Літак з ефіопськими ув‘язненими вже приземлився в аеропорту Боле в Аддіс-Абебе
Фото: з відкритих джерел
Водночас, глава ефіопського уряду Ахмед закликав саудівську владу звільнити Мухаммеда Аламоуді, другого найбагатшого жителя Саудівської Аравії, який утримується під вартою з минулого року, повідомляє Анадолу з посиланням на телеканал ETV.
71-річний Аламоуді вклав в економіку Ефіопії 4 мільярди доларів. Він був затриманий у листопаді минулого року під час антикорупційної операції.
Після візиту Ахмеда до Судану минулого тижня влада країни звільнила 1400 ефіопських ув‘язнених.
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