Саудівський принц назвав убитого журналіста Хашоггі небезпечним ісламістом

Принц Мохаммед заявив про це в телефонній розмові з Білим домом після того, як Хашоггі зник, але до того, як Саудівська Аравія визнала його вбивство

Саудівський принц Мохаммед бін Салман вважає убитого журналіста Джамала Хашоггі небезпечним ісламістом.

Під час розмови з зятем президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером і радником з національної безпеки Джоном Болтоном принц Мохаммед сказав, що Хашоггі був членом Братів-мусульман, транснаціональної ісламістської організації, повідомляє The Washington Post.

Телефонна розмова відбулася 9 жовтня, через тиждень після зникнення Хашоггі.

Повідомляється, що принц Мохаммед закликав Білий дім зберегти американо-саудівський союз.

У своїй заяві для газети сім'я Хашоггі заперечує, що він був членом цієї організації і підкреслює, що вбитий журналіст сам в останні роки заперечував це неодноразово.

"Джамал Хашоггі жодним чином не був небезпечною людиною. Стверджувати зворотне було б безглуздо", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, Джамаль Хашоггі, який втік з Саудівської Аравії і мав посвідчення на проживання в США, де писав критичні статті про свою країну для газети The Washington Post, зник 2 жовтня після того, як увійшов в саудівське консульство в Стамбулі. Він планував отримати документ про розлучення для того, щоб укласти новий шлюб.

Турецька влада заявила, що журналіста катували і вбили в консульстві.

Саудівська Аравія спочатку заперечувала звинувачення і стверджувала, що журналіст залишив будівлю через чорний хід і що його вихід (на відміну від моменту, коли він заходив до будівлі) просто не потрапив на камери відеоспостереження.

Однак, пізніше саудівська влада визнала смерть журналіста під час бійки в консульстві.

Також, Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган у вівторок, 23 жовтня, розповів подробиці вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашоггі в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі.