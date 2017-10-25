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Саудівський принц заявив про повернення до поміркованого ісламу та пообіцяв покінчити з екстремізмом

Мохаммед ібн Салман також пообіцяв "дуже швидко знищити залишки екстремізму"
Спадкоємний принц Саудівської Аравії Мохаммед ібн Салман заявив про повернення до "поміркованого ісламу" в рамках його плану з модернізації королівства
Саудівський принц заявив про повернення до поміркованого ісламу та пообіцяв покінчити з екстремізмом Фото: AP Photo / Kamran Jebreil

Про це повідомляє ВВС.

За словами принца, 70% населення країни становлять люди віком до 30 років і вони хочуть "життя, в якому наша релігія зумовлює толерантність".

Мохаммед ібн Салман також пообіцяв "дуже швидко знищити залишки екстремізму".

Принц заявив про це після оголошення про інвестування $500 млрд у будівництво інноваційного міста на узбережжі Червоного моря.

Нагадаємо, Саудівська Аравія планує побудувати інноваційне місто NEOM за $500 млрд, у якому число роботів перевищить кількість людей.

Також у Саудівській Аравії жінки вперше в історії королівства зможуть працювати авіадиспетчерами.

Уряд Саудівської Аравії зняв заборону на дзвінки через мобільні додатки Skype, Messenger, WhatsApp і Viber.

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25 10 2017 21:34
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