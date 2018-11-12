Савченко анонсувала кінець голодування
За словами Савченко, вона вирішила припинити голодування, бо їй пішли на поступку і вона зможе подати електронну декларацію, інформує "Українська правда".
Разом з тим, нардеп голодуватиме ще один день – 12 грудня – щоб "перевершити термін" свого сухого голодування в Росії, який тривав 6 днів.
"Я казала, що голодуватиму, доки не вирішиться питання з поданням декларації. Але банк пішов на зустріч і вирішив приїхати до мене в тюрму, бо мене не відпускають у банк. Тому моя суха голодовка триває завтра крайній день. Щоб було більше, ніж в Росії. На 8-й день я починаю пити і виходити з голодування", - повідомила у Шевченківському суді Києва.
На початку засідання вона прочитала коротку лекцію про те, скільки часу може витримати людина на сухому голодуванні, і про зміни в її організмі, які відбуваються при цьому.
Нагадаємо, 22 березня 2018 року Верховна Рада дала дозвіл на затримання й арешт Савченко, генпрокурор Луценко оголосив підозру народній депутатці. 23 березня Надію Савченко взяли під варту без можливості застави. Її підозрюють у діях, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади; посяганні на життя державних і громадських діячів, підготовці до вчинення терористичного акту, створення терористичної групи чи терористичної організації, незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
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