Депутат Верховної Ради Надія Савченко анонсувала повернення в Україну.

На Facebook-сторінці Савченко йдеться, що в четвер о 10:30 вона збирається дати брифінг для преси за адресою Аскольдів провулок, 3-А. Там розташоване Головне управління СБУ в Києві, слідчий якого викликав її для допиту.

Нагадаємо, Надію Савченко викликали на допит до Служби безпеки України у зв'язку з розслідуванням у кримінальному провадженні стосовно керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана.

Зазначимо, Савченко обіцяє прибути на допит у випадку особистого оповіщення.

Сьогодні генпрокурор Юрій Луценко заявив, що у разі неявки депутатки Надії Савченко на допит в СБУ, він буде змушений подати до Ради подання на зняття депутатської недоторканності, притягнення до кримінальної відповідальності та арешт.