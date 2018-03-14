Савченко анонсувала повернення в Україну
На Facebook-сторінці Савченко йдеться, що в четвер о 10:30 вона збирається дати брифінг для преси за адресою Аскольдів провулок, 3-А. Там розташоване Головне управління СБУ в Києві, слідчий якого викликав її для допиту.
Нагадаємо, Надію Савченко викликали на допит до Служби безпеки України у зв'язку з розслідуванням у кримінальному провадженні стосовно керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана.
Зазначимо, Савченко обіцяє прибути на допит у випадку особистого оповіщення.
Сьогодні генпрокурор Юрій Луценко заявив, що у разі неявки депутатки Надії Савченко на допит в СБУ, він буде змушений подати до Ради подання на зняття депутатської недоторканності, притягнення до кримінальної відповідальності та арешт.
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