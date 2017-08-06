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Савченко допитали в справі про замах на Геращенка

7 червня слідчі СБУ завершили розслідування у вказаній справі
Народний депутат Антон Геращенко заявляє, що в справі про замах на його життя була допитана народний депутата Надія Савченко.
Савченко допитали в справі про замах на Геращенка Фото: 112.ua

Про це він написав на Facebook в четвер увечері, повідомивши, що 7 червня слідчі СБУ завершили розслідування у вказаній справі.

"Двоє раніше судимих громадян України, яких було завербовано російськими спецслужбами для організації цього теракту підуть під суд вже зараз. Звинувачення буде просити для них довічного ув'язнення. Зібраних доказів цілком достатньо для обвинувального вироку суду. Серед інших, у справі було допитано і Надію Савченко", - розповів Геращенко.

За його словами, громадянин України Андрій Т., а також співробітник російських спецслужб, ім'я якого є таємницею слідства, курирували підготовку замаху на нього з території Росії, "будуть оголошені в міжнародний розшук за звинуваченням в організації вбивства і тому решту життя проведуть безвиїзно в РФ".

"Упевнений, що замахи на мене, Адама Осмаєва, Аміну Окуєву, вбивства Павла Шеремета, Івана Мамчура, Дениса Вороненкова, Олександра Хараберюша - все це ланки одного ланцюга і результат дій розвідувально-диверсійного центру спецслужб РФ", - написав Геращенко.

Нагадаємо, що за інформацією ЗМІ заява голови СБУ Василя Грицака про викриття спроби замаху на одного з народних депутатів України російськими агентами, є замахом на народного депутата України Антона Геращенка.

Згодом радник глави МВС Зорян Шкіряк заявив, що обставини планування і організації замаху на вбивство народного депутата України Антона Геращенка ідентичні підготовці і здійсненню теракту проти журналіста Павла Шеремета.

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08 06 2017 21:33
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