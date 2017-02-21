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Савченко хоче відмовитися від депутатської недоторканності

Нардеп написала заяву на ім'я в.о. голови парламентського комітету з питань регламенту
Народний депутат Надія Савченко написала заяву про відмову від депутатської недоторканності.
Савченко хоче відмовитися від депутатської недоторканності Фото: facebook.com/Savchenko.Nadiia

"Третя річниця Майдану. Прийшов час політикам виконувати свої обіцянки без третього Майдану! Виконання першої обіцянки: я відмовляюся від депутатської недоторканності. Закликаю всіх народних депутатів України, президента України й українських суддів зробити те саме", - написала Савченко на своїй сторінці у Facebook.

Вона також опублікувала фото із заявою на ім'я в.о. голови парламентського комітету з питань регламенту Павла Пинзеника.

"Прошу розглянути на засіданні Комітету питання про зняття з мене, народного депутата України, депутатську недоторканність і внести відповідну постанову на голосування в сесійний зал", - йдеться в заяві Савченко.

Нагадаємо, що добровільна відмова від депутатської недоторканності не передбачена регламентом Ради, або будь-яким іншим нормативним актом. Недоторканність прописана в законах, і її можна зняти під час розгляду конкретної справи, в якій фігурує нардеп.

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21 02 2017 11:06
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