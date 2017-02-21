Савченко хоче відмовитися від депутатської недоторканності

Народний депутат Надія Савченко написала заяву про відмову від депутатської недоторканності.

"Третя річниця Майдану. Прийшов час політикам виконувати свої обіцянки без третього Майдану! Виконання першої обіцянки: я відмовляюся від депутатської недоторканності. Закликаю всіх народних депутатів України, президента України й українських суддів зробити те саме", - написала Савченко на своїй сторінці у Facebook.

Вона також опублікувала фото із заявою на ім'я в.о. голови парламентського комітету з питань регламенту Павла Пинзеника.

"Прошу розглянути на засіданні Комітету питання про зняття з мене, народного депутата України, депутатську недоторканність і внести відповідну постанову на голосування в сесійний зал", - йдеться в заяві Савченко.

Нагадаємо, що добровільна відмова від депутатської недоторканності не передбачена регламентом Ради, або будь-яким іншим нормативним актом. Недоторканність прописана в законах, і її можна зняти під час розгляду конкретної справи, в якій фігурує нардеп.