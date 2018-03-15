Савченко: Хто не думав підірвати Банкову чи Верховну Раду?

Народний депутат Надія Савченко на брифінгу у будівлі СБУ заявила, що українці підтримали б збройне захоплення влади.

"Хто не думав підірвати Банкову або Верховну Раду? Ми що, живемо в 37-му році, в сталінські часи, коли це є злочином? Про це не можна говорити на вулиці? У нас про це не говорить тільки ледачий. У нас про це говорять всі. У соцмережах гуляє напис, що 98% українців допомогли б Рубану розвантажувати меблі. І я вірю, що це правда. Якщо ми хочемо вижити в цій країні, нам потрібна тотальна зміна політичної системи", - заявила вона.

Раніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що позафракційний народний депутат Надія Савченко планувала теракт у сесійній залі Верховної Ради.

Народний депутат фракції "Народний фронт" Антон Геращенко розповів, що Надії Савченко можуть пред'явити підозру про участь у підготовці державного перевороту.