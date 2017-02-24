Савченко каже, що поїхала в Донецьк, щоб звільнити українських полонених

Народний депутат України Надія Савченко, коментуючи свою поїздку на підконтрольну "ДНР" територію, заявила, що свідомо пішла на ризик своїм життям, щоб звільнити українських полонених.

"Прошу всю Україну підтримати мене, як підтримували мене тоді, коли я була в полоні. Я зараз свідомо пішла на ризик своїм життям, щоб звільнити наших українських полонених і довести гуманітарну складову мінського процесу до фіналу. Прошу підтримки у України і світу. Мені дуже нелегко, але я борюся!", – написала Савченко на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, що сьогодні інформаційний ресурс терористичної організації "ДНР" заявив, що депутат Верховної Ради України Надія Савченко приїхала в Донецьк.

У цей же день депутат Верховної Ради Тетяна Ричкова звинуватила Надію Савченко в тому, що вона підбурювала військових покинути позиції біля Донецького аеропорту і йти на Київ скидати владу.

У свою чергу, Служба безпеки України має намір провести розмову з народним депутатом Надією Савченко на предмет її відвідин Донецька, а також перевірити інформацію про те, що Савченко підбурювала військових залишити позиції на Донбасі та йти на Київ.

Відзначимо, що Надія Савченко 7 грудня 2016 року відвідала Мінськ, де зустрілася з ватажками терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким.