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Савченко каже, що Україні потрібна смертна кара на певний час

Водночас нардеп не шкодує про внесений у Раду "законом Савченко", за яким на свободу вийшло багато вбивць і рецидивістів
Депутат надія Савченко вважає, що в Україні треба на певний час ввести смертну кару, щоб привчити людей жити в рамках закону.
Савченко каже, що Україні потрібна смертна кара на певний час Надія Савченко. Фото: ukrafoto/vostock-photo

На питання, чи потрібна в Україні смертна кара, нардеп відповіла: "Якийсь час буде потрібна". Вона пояснила, за те треба притягувати до такої жорсткої міри покарання в нашій країні.

"За те, що більше ніколи не повинно повторитися. Так, це не гуманно, скажуть в світі, цього робити не можна. Але в Китаї, наприклад, засуджують до смертної кари за корупцію. Я вважаю, що на якийсь час смертна кара необхідна, щоб привчити людей до того, що існують рамки закону", – розповіла Савченко в ефірі телеканалу "112 Україна".

Також нардеп повідомила, що не шкодує про внесений у Раду "законом Савченко", за яким на свободу вийшло багато вбивць і рецидивістів.

"Закон був правильний. Я шкодую про те, що вбивцям і рецидивістам в Україні дають такі маленькі терміни. У Росії мені, наприклад, дали 22 роки. А у нас, в Україні, максимально дають 15 років, а якщо більше, то це – довічне. "Закон Савченко" правильний, я вважаю. Зараз в нього внесені зміни, досить справедливі", - вважає нардеп.

Нагадаємо, у лютому народний депутат України Надія Савченко заявила, що готова балотуватися в президенти України, "якщо буде треба".

Раніше своє виключення з Комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони Надія Савченко назвала цирком.

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28 03 2017 12:47
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