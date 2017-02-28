Савченко: візит в Донецьк узгоджувався в Москві

Депутат заявила, що знайшла в полоні на шість людей більше

Народний депутат України Надія Савченко заявляє, що її візит у непідконтрольний Києву Донецьк узгоджувався в Москві.

За її словами, про свій візит в Донецьк вона заявила раніше в Мінську.

"Звичайно на це давала дозвіл Москва. Звичайно ж охорону там і конвоювання мене організовувала на місцевому рівні "ДЛНР", але мені абсолютно байдуже, як це відбувається, бо ми робимо те, що потрібно", - сказала Савченко під час зустрічі з журналістами, інформує "Українська правда".

Також вона заявила, що не переходила лінію розмежування із Володимиром Рубаном.

"Рубану чинять всі перешкоди, щоб не дати можливості вивести звідти людей", - сказала Савченко.

"Переходила я (на непідконтрольну територію –ред.) "коз'їми тропами", якими ходить контрабанда, яку кришує СБУ і це прекрасно знають блокадники, які блокують торгівлю на крові", - сказала вона.

За словами Савченко, вона намагалася співпрацювати з СБУ в питання обміну полоненими.

"І якби ми співпрацювали разом ми б зробили набагато більше користі у визволенні полонених", - сказала вона, додавши, що пропонувала провести зустріч із бойовиками на Донбасі, а потім в Києві.

Савченко заявила, що "Банкова" намагається її знищити і "наступна диверсія" проти неї вже готується. За її словами хлопці, з якими вона зустрілася у в'язниці, дозволили їй розголосити особисту інформацію. Депутат пояснила, що під час відвідин колонії у Макіївці знайшла шістьох українців, які відсутні у списках обміну полоненими.

"У колонії я знайшла на 6 людей більше, на 6. Тобто ми шістьох людей похоронили. Потрібно об'їздити всі колонії", - сказала Саченко.

Також вона наголосила, що про обмін полоненими потрібно домовлятися "на пряму".

На уточнення журналістів, в якому форматі повинні відбуватися такі переговори, Саченко відповіла: "Порошенко-Путін, Захарченко і я".

Нагадаємо, що 24 лютого Савченко та Рубан відвідали виправну колонію в окупованій Макіївці, де утримують українських військовополонених. Пізніше Савченко пояснила, що свідомо пішла на ризик своїм життям, щоб звільнити полонених, і попросила її підтримати.

Згодом, Співробітники Служби безпеки затримали керівника українського центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана на контрольно-пропускному пункті "Мар'їнка" в Донецькій області.

СБУ також перевіряє інформацію про те, що Савченко підбурювала військових залишати позиції біля Донецького аеропорту і йти на Київ скидати владу.