Савченко написала лист Трампу

Народний депутат Надія Савченко написала листа президенту США Дональду Трампу.

"Я прошу у вас допомоги по звільненню всіх українських політв'язнів із Росії, бо тільки вам, як лідеру найсильнішої держави в світі...тільки вам під силу протистояти на міжнародній арені президенту Росії Володимиру Путіну. Прошу зробити від вас можливе для повернення українських політв'язнів додому, до своїх сімей", – пише Савченко Трампу.

У листі нардеп зазначає також, що її "опозиційна діяльність" в Україні не сподобалася президенту Петру Порошенку, тому її ув'язнили. Савченко називає Порошенка "найкорумпованішим президентом в історії України".

Нагадаємо, правоохоронці завершили досудове розслідування у справі народної депутатки Надії Савченко та керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана.