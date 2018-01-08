Савченко написала лист Трампу
"Я прошу у вас допомоги по звільненню всіх українських політв'язнів із Росії, бо тільки вам, як лідеру найсильнішої держави в світі...тільки вам під силу протистояти на міжнародній арені президенту Росії Володимиру Путіну. Прошу зробити від вас можливе для повернення українських політв'язнів додому, до своїх сімей", – пише Савченко Трампу.
У листі нардеп зазначає також, що її "опозиційна діяльність" в Україні не сподобалася президенту Петру Порошенку, тому її ув'язнили. Савченко називає Порошенка "найкорумпованішим президентом в історії України".
Нагадаємо, правоохоронці завершили досудове розслідування у справі народної депутатки Надії Савченко та керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана.
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