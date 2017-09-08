Савченко назвала проект "стіна" "тупим викиданням грошей"

Народний депутат України Надія Савченко назвала проект "Стіна", який передбачає будівництво загороджувальних споруд між Росією і Україною, "тупим викиданням грошей".

Савченко закликала винаходити "нові стіни" і навчитися воювати космічними ракетами.

"Хоч якийсь розвиток буде, а не тупе викидання грошей в решітку, на якій курячі крильця смажать?", - заявила Савченко в ефірі програми "Суб'єктивні підсумки дня" на телеканалі NewsOne.

Нагадаємо, Держприкордонслужба України має намір витратити на проект "Стіна" в 2017 році близько 500 млн грн.

Проект "Стіна", або Європейський вал був презентований Арсенієм Яценюком на засіданні Кабінету Міністрів України 3 вересня 2014 року. Тоді було запропоновано впродовж шести місяців облаштувати оборонні споруди, системи спостереження, рокади на всій довжині кордону з Росією.