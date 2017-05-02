Савченко назвала цирком своє виключення з Комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони
"Ні, я не була виключена. Це був черговий цирк і бажання Пашинського це зробити. Це рішення було прийняте на комітеті, але воно не було прийнято ні в регламентному комітеті, ні в Верховній Раді", – зазначила Надія Савченко в ефірі телеканалу "112 Україна"
Тому, за словами нардепа, зараз вона залишається у складі комітету.
Нагадаємо, 18 січня член депутатської фракції від БПП Іван Вінник заявив про вчинення позафракційним депутатом Надією Савченко кримінального правопорушення за фактом вчинення умисних дій на шкоду територіальній цілісності та суверенітету України.
Раніше Савченко заявляла, що лідери сепаратистів на Донбасі Олександр Захарченко і Ігор Плотницький не є терористами. Також, за її словами, вона в них "чорта не побачила".
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