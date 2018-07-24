Савченко не пройшла перевірку на поліграфі та продовжила голодування
Перевірку на поліграфі не провели через дві причини: до Савченко не допустили захисника Олександр Тананакіна та через те, що слідчий не хотів ставити запитання, про які клопотала Савченко.
Адвокат прибув на місце допиту, проте його не допустили, опираючись на відсутність дозволу слідчого, інформує Громадське з посиланням на адвоката Савченко Олександра Шадріна.
Також слідчий ставив переформульовані запитання, а не ті, про які раніше клопотала Савченко. За словами адвоката, у Савченко можуть бути певні реакції щодо слова зброя, тому запитання для допиту треба прописувати коректно.
Раніше повідомлялося, що Савченко 24 липня продовжить процедуру проходження експертизи на поліграфі.
Нагадаємо, 22 березня 2018 року Верховна Рада дала дозвіл на затримання й арешт Савченко, генпрокурор Луценко оголосив підозру народній депутатці. Луценко показав у сесійній залі парламенту фільм нібито з доказами того, що Савченко причетна до схеми вивезення зброї з окупованих територій для вчинення теракту в Києві. Він також стверджує, що гроші на підготовку теракту Савченко нібито давав екс-переговорник щодо звільнення заручників Володимир Рубан.
23 березня Надію Савченко взяли під варту на 2 місяці без можливості застави. Під час засідання суду Савченко заявила про початок голодування.
15 травня суд залишив Савченко під вартою ще на два місяці. 22 травня Апеляційний суд Києва також залишив Савченко під вартою.
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