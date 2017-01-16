Савченко оприлюднила оновлений список полонених

За словами Савченко, списки відкориговані станом на 16 січня 2017 року.

"Cписки українців, в полоні на окупованих територіях. Відкориговані станом на 16 січня 2017. Перевіряйте. Блакитний колір - звільнені. Червоний колір - загиблі", - написала Савченко на своїй сторінці у Facebook.

Вона також повідомила, що серед осіб, яких вимагають звільнити бойовики, росіяни, кадрові військові РФ, особи, що можуть бути російськими військовими, особи, що мають російське громадянство але уродженці України, або українці, які втекли в Росію за програмою "переселение соотечественников" та хотіли отримати російське громадянство, що утримуються в Україні в СІЗО.

"Помаранчевий колір - ті, кого запрошує "ДНР", жовтий колір - ті, кого запрошує "ЛНР", блакитний колір - звільнені, червоний колір - загиблі", - зазначила Савченко.