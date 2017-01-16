Савченко оприлюднила оновлений список полонених
За словами Савченко, списки відкориговані станом на 16 січня 2017 року.
"Cписки українців, в полоні на окупованих територіях. Відкориговані станом на 16 січня 2017. Перевіряйте. Блакитний колір - звільнені. Червоний колір - загиблі", - написала Савченко на своїй сторінці у Facebook.
Вона також повідомила, що серед осіб, яких вимагають звільнити бойовики, росіяни, кадрові військові РФ, особи, що можуть бути російськими військовими, особи, що мають російське громадянство але уродженці України, або українці, які втекли в Росію за програмою "переселение соотечественников" та хотіли отримати російське громадянство, що утримуються в Україні в СІЗО.
"Помаранчевий колір - ті, кого запрошує "ДНР", жовтий колір - ті, кого запрошує "ЛНР", блакитний колір - звільнені, червоний колір - загиблі", - зазначила Савченко.
Депутат також опублікувала ще два "відкориговані станом на 16.01.2017" списки осіб, яких запитують бойовики.
До першого списку осіб, яких запитують у терористичній організації "ДНР", за даними Савченко, входить 525 імен.
До другого списку осіб, яких вимагають передати бойовики "ЛНР" - 378.
Нагадаємо, минулого тижня Савченко опублікувала списки українців, які утримуються на окупованих територіях Донецької та Луганської областей України (підтверджені стороною, яка їх утримує) - 41 особа; списки українців, звільнення яких вимагає Україна - 121 особа; списки людей, звільнення яких вимагає "ДНР" - 524 людини; списки людей, звільнення яких вимагає "ЛНР" - 377 осіб; списки політв'язнів, які містяться в російських в'язницях, - 44 людини; списки російських військових і росіян, які потрапили в українські в'язниці за злочини проти України в період 2014-2016 років - 102 особи.
У середу Савченко скоригувала списки полонених, в результаті чого перелік українців поповнився 14 прізвищами.
Натомість представник спеціального центру СБУ щодо звільнення заручників Юрій Тандіт заявив, що перелік полонених некоректний.
Він також додав, що публікація списків не допоможе прискорити процес звільнення українців.
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