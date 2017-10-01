Савченко оприлюднила перелік полонених та зниклих безвісти

Нардеп Надія Савченко опублікувала списки полонених на Донбасі українців.

"В цих списках, що ми зібрали за дев'ять місяців після мого повернення, вже можуть бути неточності. Когось могли обміняти так, що й ніхто не знав, про когось можуть бути не точні чи не повні данні... Тому звертаюся до всіх людей, кому не байдуже чуже горе, давайте розшукаємо наших хлопців разом", - написала нардеп на своїй сторінці у Facebook.

Савченко уточнила, що "ми маємо дві категорії обміну".

"Перша категорія це наші військовополонені, що знаходяться на окупованій, Росією, території Донецької та Луганської областей України. Українською стороною подається запит на 129 людей. Протилежна сторона підтверджує 42 людини. Ще Україною розшукується 494 безвісті зниклих. Вони пропорційні обміну на ув'язнених в Україні по списках, які запрошують представники окупованих, Росією, територій Донецької й Луганської областей України. Від "ДНР" в списках таких людей 524, а від "ЛНР" 377 людей. Частину людей з цих списків українська сторона також підтверджує, приблизно 256. При таких розкладах маємо перший етап обміну підтверджених осіб з обох боків - це 42 на 256", - уточнила нардеп.

За її даними, "друга категорія обміну - це українські політв'язні, що утримуються у російських в'язницях та в окупованому, Росією, Криму".

"Їх на даний час 44 людини. В Україні у в'язницях теж є російські громадяни, які відбувають покарання за злочини скоєні проти територіальної цілісності України та проти українського народу в період з 2014 по 2016 роки. Їх на даний час 102 особи. Маємо перший етап обміну по другій категорії "всіх на всіх" - це 44 на 102", - зазначила Савченко.

Нагадаємо, представники "ДНР/ЛНР" хочуть провести обмін полоненими з Україною лише за формулою 690 на 47.

Нещодавно терористичні угруповання так званих "ДНР" та "ЛНР" передали керівнику українського Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимиру Рубану двох жінок - Анжеліку Преснякову та Ольгу Сворак, яких утримували в полоні.