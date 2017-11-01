Савченко оприлюднила відредаговані списки полонених

Народний депутат Надія Савченко скоригувала списки полонених, які опублікувала у вівторок.

Про це вона написала в Facebook.

Коригування зазнали два з шести списків.

Перелік українців, про звільнення яких просила Україна, поповнився 14 новими прізвищами. Крім того, один із фігурантів списку тепер значиться як уже звільнений (прізвище виділено блакитним кольором), ще двоє - як загиблі (виділено червоним кольором).

У списку російських військових і росіян, які потрапили в українські в'язниці, шість осіб тепер значаться як звільнені, ще один - як загиблий. Перелік скоротився на один пункт через помилки в написанні прізвища одного з фігурантів (Мефедов Євген Ігорович і Нефедов Євген Ігорович виявилися однією і тією самою людиною).

Раніше народний депутат України Надія Савченко (хоча СБУ просила її цього не робити) оприлюднила на своїй сторінці в Facebook списки полонених на непідконтрольних владі територіях Донбасу і українських в'язнів у російських в'язницях, а також список осіб, яких ватажки ОРДЛО хочуть отримати від української сторони.

Натомість представник спеціального центру СБУ щодо звільнення заручників Юрій Тандіт заявив, що перелік полонених некоректний.

Він також додав, що публікація списків не допоможе прискорити процес звільнення українців.