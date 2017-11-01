Савченко оприлюднила відредаговані списки полонених
Про це вона написала в Facebook.
Коригування зазнали два з шести списків.
Перелік українців, про звільнення яких просила Україна, поповнився 14 новими прізвищами. Крім того, один із фігурантів списку тепер значиться як уже звільнений (прізвище виділено блакитним кольором), ще двоє - як загиблі (виділено червоним кольором).
У списку російських військових і росіян, які потрапили в українські в'язниці, шість осіб тепер значаться як звільнені, ще один - як загиблий. Перелік скоротився на один пункт через помилки в написанні прізвища одного з фігурантів (Мефедов Євген Ігорович і Нефедов Євген Ігорович виявилися однією і тією самою людиною).
Раніше народний депутат України Надія Савченко (хоча СБУ просила її цього не робити) оприлюднила на своїй сторінці в Facebook списки полонених на непідконтрольних владі територіях Донбасу і українських в'язнів у російських в'язницях, а також список осіб, яких ватажки ОРДЛО хочуть отримати від української сторони.
Натомість представник спеціального центру СБУ щодо звільнення заручників Юрій Тандіт заявив, що перелік полонених некоректний.
Він також додав, що публікація списків не допоможе прискорити процес звільнення українців.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- ВІДЕО Журналісти показали, як Грановський зустрічався з Демчишином, Лисенком та Вовком, - ВІДЕО
- ВІДЕО В турецькому парламенті відбулася масова бійка, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
влажность:
давление:
ветер: