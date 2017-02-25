Савченко опублікувала список полонених, яких відвідала на Донбасі
Відповідний список Савченко розмістила на Facebook.
"Вдалося побачити наших полонених. Хлопці почуваються добре. Умови звичайні, тюремні. Ставлення до них, кажуть, нормальне. В камері по троє, прогулянка годину на добу, телевізор дивитися виводять, канали переважно російські, з українських ловить "1+1" та "5 канал". Вірять, що скоро будуть на волі і надії не втрачають", - написала Савченко.
Нагадаємо, що вчора інформаційний ресурс терористичної організації "ДНР" заявив, що депутат Верховної Ради України Надія Савченко приїхала в Донецьк.
Згодом, народний депутат України Надія Савченко, коментуючи свою поїздку на підконтрольну "ДНР" територію, заявила, що свідомо пішла на ризик своїм життям, щоб звільнити українських полонених.
Сьогодні американський журналіст Патрік Ланкастер оприлюднив фото і відео візиту народного депутата України Надії Савченко до українських полонених, яких утримують в окупованому Донецьку.
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