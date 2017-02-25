Савченко опублікувала список полонених, яких відвідала на Донбасі

Депутат заявила, що полонені почувають себе добре

Народний депутат Надія Савченко опублікувала список українських полонених, яких вона відвідала на окупованій території Донецької обл.

Відповідний список Савченко розмістила на Facebook.

"Вдалося побачити наших полонених. Хлопці почуваються добре. Умови звичайні, тюремні. Ставлення до них, кажуть, нормальне. В камері по троє, прогулянка годину на добу, телевізор дивитися виводять, канали переважно російські, з українських ловить "1+1" та "5 канал". Вірять, що скоро будуть на волі і надії не втрачають", - написала Савченко.