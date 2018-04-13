Савченко перервала голодування

Депутат Верховної Ради Надія Савченко, яку утримують під вартою за підозрою в плануванні терактів, вирішила перервати оголошене голодування.

"Поліграфологи заявили, що процедуру поліграфа людині в стані голодування пройти неможливо. Оскільки організм виснажений, серце б'ється нерівномірно і температура тіла вища за звичайну. Результати будуть некоректними. Надія прийняла рішення: перервати, але не припинити свій голодний протест, щоб пройти процедуру поліграфа", - написала у Facebook її сестра Віра Савченко.

Нагадаємо, що Шевченківський суд обрав запобіжний захід нардепу Надії Савченко у вигляді триманні під вартою до 20 травня без можливості внесення застави.

Надію Савченко звинувачують: в змові з метою вчинення державного перевороту, організації держперевороту, організації замаху на життя державних діячів, організації терористичного акту, сприянні терористичній діяльності, незаконному поводженні зі зброєю.

Додамо, що 24 березня народний депутат Надія Савченко у СІЗО оголосила голодування.