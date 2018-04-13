Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Савченко перервала голодування

"Процедуру поліграфа людині в стані голодування пройти неможливо"
Депутат Верховної Ради Надія Савченко, яку утримують під вартою за підозрою в плануванні терактів, вирішила перервати оголошене голодування.
Савченко перервала голодування фото: radiosvoboda.org

"Поліграфологи заявили, що процедуру поліграфа людині в стані голодування пройти неможливо. Оскільки організм виснажений, серце б'ється нерівномірно і температура тіла вища за звичайну. Результати будуть некоректними. Надія прийняла рішення: перервати, але не припинити свій голодний протест, щоб пройти процедуру поліграфа", - написала у Facebook її сестра Віра Савченко.

Нагадаємо, що Шевченківський суд обрав запобіжний захід нардепу Надії Савченко у вигляді триманні під вартою до 20 травня без можливості внесення застави.

Надію Савченко звинувачують: в змові з метою вчинення державного перевороту, організації держперевороту, організації замаху на життя державних діячів, організації терористичного акту, сприянні терористичній діяльності, незаконному поводженні зі зброєю.

Додамо, що 24 березня народний депутат Надія Савченко у СІЗО оголосила голодування.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 04 2018 18:18
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?

Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.