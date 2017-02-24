Савченко підбурювала військових залишити позиції на Донбасі та йти на Київ, - Ричкова

Депутат з БПП заявила, що свідками цього були військові 79-ї і 80-ї бригад

Депутат Верховної Ради Тетяна Ричкова звинуватила Надію Савченко в тому, що вона підбурювала військових покинути позиції біля Донецького аеропорту і йти на Київ скидати владу.

"Цього тижня вона перебувала на позиціях Збройних Сил України і підбурювала їх покинути позиції, прийти до Києва і здійснити державний переворот", - заявила Ричкова з трибуни парламенту в п'ятницю, 24 лютого, повідомляє LB.ua.

За її словами, свідками цього були військові 79-ї і 80-ї бригад.

Ричкова нагадала, що в Кримінальному кодексі є стаття 109 - "Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади", і запропонувала Генеральній прокуратурі і СБУ розслідувати дії Савченко.

Нагадаємо, Надія Савченко 7 грудня відвідала Мінськ, де таємно зустрілася з ватажками терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким.

Після цього Савченко виключили з фракції "Батьківщина". Крім того, 22 грудня Рада виключила Савченко з делегації в ПАРЄ.

10 січня 2017 року депутат усупереч позиції СБУ опублікувала списки полонених.

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони 18 січня рекомендував депутатам виключити Надію Савченко з його складу.