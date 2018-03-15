Савченко підозрюють в підготовці держперевороту, - Геращенко

Нардеп заявив, що Порошенко може відкликати звання "Герой України", яке він присудив Савченко

Народний депутат фракції "Народний фронт" Антон Геращенко заявляє, що Надії Савченко можуть пред'явити підозру про участь у підготовці державного перевороту.

"Я думаю, що у генерального прокурора достатньо підстав для того, щоб звинувачувати ту ж Савченко. Не виключаю, що слідом за Бакуліним ми побачимо пропозицію про зняття депутатської недоторканності з неї ... Її підозрюють у співучасті, в організації та підготовці перевороту", - сказав Геращенко, пише "Інтерфакс-Україна".

За словами народного депутата, Савченко останній рік їздила військовими частинами, займалася агітацією і підривною діяльністю.

За його словами, російські ЗМІ "разом із російськими спецслужбами розкрутили пані Савченко, коли вона сиділа в тюрмі в Росії".

Геращенко звернув увагу на те, що суди РФ на жодному судовому процесі над українськими політв'язнями не давали можливості здійснювати прямі телетрансляції, надягати футболки з тризубом, співати український гімн.

"Лише на процесі Савченко російський суд дозволяв присутність всіх медіа. Світові, українські, західні (ЗМІ - ред.) з неї зробили інформаційну бомбу, розкрутили і кинули в наш інформаційний простір", - сказав депутат.

Геращенко не виключив, що якщо підтвердяться підозри щодо Савченко, то Президент України Петро Порошенко відкличе звання "Герой України", яке він їй присудив.

Нагадаємо, Надію Савченко викликали на допит до Служби безпеки України у зв'язку з розслідуванням у кримінальному провадженні стосовно керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана.

Зазначимо, Савченко обіцяє прибути на допит у випадку особистого оповіщення.

Раніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що у разі неявки депутатки Надії Савченко на допит в СБУ, він буде змушений подати до Ради подання на зняття депутатської недоторканності, притягнення до кримінальної відповідальності та арешт.