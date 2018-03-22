Савченко пішла з Ради

Депутат Надія Савченко забрала свої речі зі свого робочого столу і пішла з приміщення Верховної Ради.

Нардеп вийшла через центральних вхід, повідомляє кореспондент LB.ua.

Нагадаємо, що Регламентний комітет Верховної Ради визнав законним зняття з неї недоторканності, її затримання і обрання їй запобіжного заходу у вигляді арешту.

Раніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що слідчі ГПУ мають докази того, що депутатка Савченко планувала теракт у залі Верховної Ради. Рада одразу ж виключила депутатку Надію Савченко з комітету з питань національної безпеки і оборони.