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Савченко пішла з Ради

Раніше регламентний комітет підтримав зняття недоторканності й затримання нардепа
Депутат Надія Савченко забрала свої речі зі свого робочого столу і пішла з приміщення Верховної Ради.
Савченко пішла з Ради Фото: УНІАН

Нардеп вийшла через центральних вхід, повідомляє кореспондент LB.ua.

Нагадаємо, що Регламентний комітет Верховної Ради визнав законним зняття з неї недоторканності, її затримання і обрання їй запобіжного заходу у вигляді арешту.

Раніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що слідчі ГПУ мають докази того, що депутатка Савченко планувала теракт у залі Верховної Ради. Рада одразу ж виключила депутатку Надію Савченко з комітету з питань національної безпеки і оборони.

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22 03 2018 10:55
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