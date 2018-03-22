ПОЛІТИКА НОВИНИДепутат Надія Савченко забрала свої речі зі свого робочого столу і пішла з приміщення Верховної Ради.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Савченко пішла з Ради
Раніше регламентний комітет підтримав зняття недоторканності й затримання нардепа
Фото: УНІАН
Нардеп вийшла через центральних вхід, повідомляє кореспондент LB.ua.
Нагадаємо, що Регламентний комітет Верховної Ради визнав законним зняття з неї недоторканності, її затримання і обрання їй запобіжного заходу у вигляді арешту.
Раніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що слідчі ГПУ мають докази того, що депутатка Савченко планувала теракт у залі Верховної Ради. Рада одразу ж виключила депутатку Надію Савченко з комітету з питань національної безпеки і оборони.
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22 03 2018 10:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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