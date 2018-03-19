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Савченко подала дисциплінарну скаргу на Луценка

Депутатка просить Президента подати до Верховної Ради письмове подання про надання згоди на звільнення Луценка
Позафракційний народний депутат України Надія Савченко повідомила, що подала дисциплінарну скаргу на генерального прокурора України Юрія Луценка до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії в зв'язку з його заявами.
Савченко подала дисциплінарну скаргу на Луценка Фото: reuters

"Сьогодні я подала дисциплінарну скаргу на генерального прокурора України Луценка Ю.В. до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів", - написала Савченко на своїй сторінці у Facebook.

Нардеп зазначила, що будь-який прокурор, зокрема без спеціальноъ юридичної освіти, у виконанні своїх службових обов'язків має дотримуватися принципів презумпції невинуватості.

"Якщо прокурор дозволяє собі своїми заявами визначати винуватість особи замість суду, він підміняє собою законний вирок суду і ставить себе над судовою гілкою влади. Тому я прошу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів притягнути генерального прокурора України Луценка Ю.В. до дисциплінарної відповідальності", - повідомила Савченко.

Також, за її словами, вона в понеділок подала Президенту України Петру Порошенку скаргу на порушення присяги генеральним прокурором України.

"Так, генеральний прокурор України Луценко Ю.В. порушив принцип презумпції невинуватості щодо мене і присягу прокурора, в якій обіцяв неухильно дотримуватися Конституції і законів України, захищати права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства і держави", - заявляє Савченко.

Вона поінформувала, що в скарзі до Президента України просить подати до Верховної Ради письмове подання про надання згоди на звільнення Луценка з посади генерального прокурора за порушення присяги прокурора.

Раніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що слідчі ГПУ мають докази того, що депутатка Савченко планувала теракт у залі Верховної Ради. Рада одразу ж виключила депутатку Надію Савченко з комітету з питань національної безпеки і оборони.

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19 03 2018 19:56
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