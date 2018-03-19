Савченко подала дисциплінарну скаргу на Луценка
"Сьогодні я подала дисциплінарну скаргу на генерального прокурора України Луценка Ю.В. до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів", - написала Савченко на своїй сторінці у Facebook.
Нардеп зазначила, що будь-який прокурор, зокрема без спеціальноъ юридичної освіти, у виконанні своїх службових обов'язків має дотримуватися принципів презумпції невинуватості.
"Якщо прокурор дозволяє собі своїми заявами визначати винуватість особи замість суду, він підміняє собою законний вирок суду і ставить себе над судовою гілкою влади. Тому я прошу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів притягнути генерального прокурора України Луценка Ю.В. до дисциплінарної відповідальності", - повідомила Савченко.
Також, за її словами, вона в понеділок подала Президенту України Петру Порошенку скаргу на порушення присяги генеральним прокурором України.
"Так, генеральний прокурор України Луценко Ю.В. порушив принцип презумпції невинуватості щодо мене і присягу прокурора, в якій обіцяв неухильно дотримуватися Конституції і законів України, захищати права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства і держави", - заявляє Савченко.
Вона поінформувала, що в скарзі до Президента України просить подати до Верховної Ради письмове подання про надання згоди на звільнення Луценка з посади генерального прокурора за порушення присяги прокурора.
Раніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що слідчі ГПУ мають докази того, що депутатка Савченко планувала теракт у залі Верховної Ради. Рада одразу ж виключила депутатку Надію Савченко з комітету з питань національної безпеки і оборони.
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