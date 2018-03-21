Савченко подала в суд у зв'язку з виключенням з комітету з нацбезпеки

Депутат Верховної Ради Надія Савченко звернулася до Верховного Суду з проханням скасувати рішення парламенту про її виключення з комітету з питань національної безпеки і оборони.

"Сьогодні мною було подано адміністративний позов до Верховного Суду про визнання незаконним і скасування постанови Верховної Ради про виключення мене з членів комітету з національної безпеки і оборони... Неможливо виключити члена комітету з комітету. У законодавстві України є тільки механізми відкликання голови комітету, заступника голови і секретаря комітету", - написала Савченко у Facebook.

Нагадаємо, що Верховна Рада виключила Надію Савченко зі складу Комітету з питань національної безпеки і оборони.

Додамо, що Савченко назвала виключення з комітету злочином. За її словами, немає юридичної законної процедури виключити члена з Комітету.