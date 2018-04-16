Савченко поновила голодний протест

Народний депутат України Надія Савченко після триденної перерви відновила голодування, не дочекавшись допиту на поліграфі.

Про це повідомила її сестра Віра на своїй сторінці в Facebook.

"О 16:15 закінчилось сьогоднішнє побачення з Надією. Вона відновила голодний протест. Але готова до процедури поліграф, котра має розпочатися завтра зранку, 9:00",- заявила вона.

Нагадаємо, що 13 квітня Надія Савченко погодилася призупинити голодування на три дні для того, щоб пройти допит на поліграфі.

Раніше Шевченківський суд обрав запобіжний захід нардепу Надії Савченко у вигляді триманні під вартою до 20 травня без можливості внесення застави.

Надію Савченко звинувачують: в змові з метою вчинення державного перевороту, організації держперевороту, організації замаху на життя державних діячів, організації терористичного акту, сприянні терористичній діяльності, незаконному поводженні зі зброєю.

Додамо, що 24 березня народний депутат Надія Савченко у СІЗО оголосила голодування.