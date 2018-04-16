Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Савченко поновила голодний протест

Надія Савченко оголосила голодування на знак протесту
Народний депутат України Надія Савченко після триденної перерви відновила голодування, не дочекавшись допиту на поліграфі.
Савченко поновила голодний протест фото: radiosvoboda.org

Про це повідомила її сестра Віра на своїй сторінці в Facebook.

"О 16:15 закінчилось сьогоднішнє побачення з Надією. Вона відновила голодний протест. Але готова до процедури поліграф, котра має розпочатися завтра зранку, 9:00",- заявила вона.

Нагадаємо, що 13 квітня Надія Савченко погодилася призупинити голодування на три дні для того, щоб пройти допит на поліграфі.

Раніше Шевченківський суд обрав запобіжний захід нардепу Надії Савченко у вигляді триманні під вартою до 20 травня без можливості внесення застави.

Надію Савченко звинувачують: в змові з метою вчинення державного перевороту, організації держперевороту, організації замаху на життя державних діячів, організації терористичного акту, сприянні терористичній діяльності, незаконному поводженні зі зброєю.

Додамо, що 24 березня народний депутат Надія Савченко у СІЗО оголосила голодування.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 04 2018 22:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?

Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.