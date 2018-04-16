Савченко поновила голодний протест
Про це повідомила її сестра Віра на своїй сторінці в Facebook.
"О 16:15 закінчилось сьогоднішнє побачення з Надією. Вона відновила голодний протест. Але готова до процедури поліграф, котра має розпочатися завтра зранку, 9:00",- заявила вона.
Нагадаємо, що 13 квітня Надія Савченко погодилася призупинити голодування на три дні для того, щоб пройти допит на поліграфі.
Раніше Шевченківський суд обрав запобіжний захід нардепу Надії Савченко у вигляді триманні під вартою до 20 травня без можливості внесення застави.
Надію Савченко звинувачують: в змові з метою вчинення державного перевороту, організації держперевороту, організації замаху на життя державних діячів, організації терористичного акту, сприянні терористичній діяльності, незаконному поводженні зі зброєю.
Додамо, що 24 березня народний депутат Надія Савченко у СІЗО оголосила голодування.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- ФОТО У Німеччині тисячі курдів мітингують проти турецької агресії в Сирії, - ФОТО
- ФОТО Прихильники Саакашвілі будують барикади і розбирають бруківку, - ФОТО
- Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?Або чому іноді варто поговорити про політику за партією шахів?
- Кандидат от района Солнцево. Что связывает Трампа с российскими ОПГДональд Трамп, в отношении которого продолжается расследование о сговоре с Кремлем, пытался выйти на российский рынок через Солнцевскую преступную группировку, а его контакты с российской организованной преступностью намного шире, чем предполагалось ранее