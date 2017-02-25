Савченко потрібно покарати, – Геращенко

На думку Геращенка, за цих обставин депутатська недоторканність не має жодного значення

Народний депутат України Антон Геращенко вважає, що справжньою метою поїздки Надії Савченко в окупований Донецьк була демонстрація легкості перетину лінії розмежування на Донбасі.

"Справжня мета візиту Надії Савченко на тимчасово окуповану територію Донбасу – це зовсім не милосердя до незаконно утримуваних там терористами українських громадян. Справжня мета поїздки, поставлена ​​її кураторами, на мій погляд, полягала в тому, аби незаконно перетнути лінію розмежування поза визначеними законом контрольно-пропускними пунктами, тобто показати, що при бажанні, будь-хто може проїхати на тимчасово окуповану територію через позиції Збройних сил України, оминаючи КПП, на яких проводиться облік і контроль осіб та транспортних засобів, що в'їжджають чи виїжджають із цієї території", – зазначив нардеп на своїй сторінці у Facebook.

На думку Геращенка, цей факт не має залишитися безкарним як для Надії Савченко, так і для осіб, які її супроводжували. Щодо них мають бути складені протоколи про адміністративне правопорушення – незаконний перетин лінії розмежування.

"Суд має визнати їх порушниками встановленого порядку. І за цих обставин депутатська недоторканність тут не має жодного значення", – вважає нардеп.

Окрім того, командуванню АТО, ЗСУ, СБУ, Нацполіції, Прикордонної служби, ГУР МО, СЗР, за словами Геращенка, потрібно зробити серйозні висновки щодо дієвості контролю за переміщенням осіб і транспортних засобів у зоні АТО. Адже якщо Савченко перетнула автомобілем через поля лінію розмежування, то це можуть зробити й інші.

"І в автомобілі у цих осіб може бути все, що завгодно: вибухівка, зброя, наркотики, брудні гроші для фінансування тероризму на території України. Про те, що Надія Савченко і супроводжуючі її особи насправді вже переправили на окуповану територію Донбасу цього разу, ми вже ніколи не дізнаємося", – зазначив Антон Геращенко.

Нагадаємо, 24 лютого інформаційний ресурс терористичної організації "ДНР" заявив, що депутат Верховної Ради України Надія Савченко приїхала в Донецьк.

Згодом, народний депутат України Надія Савченко, коментуючи свою поїздку на підконтрольну "ДНР" територію, заявила, що свідомо пішла на ризик своїм життям, щоб звільнити українських полонених.

Сьогодні американський журналіст Патрік Ланкастер оприлюднив фото і відео візиту народного депутата України Надії Савченко до українських полонених, яких утримують в окупованому Донецьку.

У самопроголошеній "ДНР" вважають неприйнятними умови обміну полоненими, висунуті українським нардепом Надією Савченко.