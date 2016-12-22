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Савченко продовжить відвідувати міжнародні зустрічі навіть після виключення з ПАРЄ

Після повернення Савченко сама прокоментує своє виключення з делегації ПАРЄ
Надія Савченко перебуває в Німеччині, а після виключення з делегації ПАРЄ має намір продовжувати міжнародні зустрічі.
Савченко продовжить відвідувати міжнародні зустрічі навіть після виключення з ПАРЄ Фото: znaj.ua

"Надія попередньо вже говорила про можливість її виключення з делегації ПАРЄ і пояснювала, що вона не змінить свою позицію і буде продовжувати пояснювати її на всіх майданчиках світу", - повідомила прес-секретар Надії Савченко Тетяна Проторченко, інформує "112 Україна".

Проторченко розповіла, що депутат Надія Савченко зараз знаходиться в Німеччині, а після повернення сама прокоментує своє виключення з делегації ПАРЄ. 

"На даний момент Надія знаходиться в закордонному відрядженні. Пізніше прокоментує сама. Надія попередньо вже говорила про можливість її виключення з делегації ПАРЄ і пояснювала, що вона не змінить свою позицію і буде продовжувати пояснювати на всіх майданчиках світу, Європи реальний стан речей в Україні щодо війни, корупції, політичної та економічної кризи. Надія на сьогоднішній день знаходиться в Німеччині ", - зазначила Проторченко.

За її словами, на сьогоднішній день більшість світових політиків запрошують Надію на зустрічі, спілкуються з нею, хочуть через неї дізнатися про ситуацію в Україні.

"Я думаю, що Надія зможе і надалі доносити цю інформацію всьому світу. Просто питання тепер буде, як буде виглядати Україна. Спочатку всім світом боролися, а сьогодні виключають. Виключають за правду, яку вона говорить", - зазначає прес-секретар.

Нагадаємо, Верховна Рада скасувала своє рішення про позаквотне обрання народного депутата Надії Савченко в делегацію України в ПАРЄ.

Раніше Савченко також офіційно виключили з фракції та партії "Батьківщина".

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