Савченко прокоментувала скасування "закону Савченко"

Народний депутат Надія Савченко прокоментувала схвалення президентом закону "Про внесення змін до Кримінального кодексу України про правила складання покарань та зарахування строку попереднього ув'язнення", який фактично скасовує "закон Савченко".

Нардеп зазначила, що президент замість того, щоб підписувати закон про скасування "закону Савченко", міг би ветувати його і запропонувати внести зміни в початковий закон для того, щоб збалансувати його норми, повідомляє "112 Україна".

Савченко повідомила, що зверталася до адміністрації президента з пропозиціями ветувати внесення змін до кримінального кодексу і внести зміни в "закон Савченко".

"Я зверталася до адміністрації президента до Філатова і Ковальчука. Звичайно, у них не було часу прийняти мене особисто, але в їх секретаріаті я сказала, щоб вони запропонували президенту ветувати цей закон і запропонувати внести зміни, які я розробляла з офісом омбудсмена та спілкою адвокатів Києва. Ми розробляли зміни, які могли б зробити "закон Савченко" збалансованим, який дійсно працював би на захист прав людей", – сказала Надія Савченко.

Зараз, зазначила Савченко, вона буде обговорювати з уповноваженим з прав людини та депутатами можливості скасування рішення президента. Крім того, вона має намір підготувати закон, метою якого буде збалансувати систему правосуддя.

"Омбудсмен може подавати в КСУ на скасування рішення президента, як антиконституційне, 45 депутатів можуть подавати таку заяву в КСУ. В принципі, я буду говорити з депутатами і з омбудсменом і так само будемо готувати закон, який міг би допомогти і людям і правосуддя зробити систему збалансованою, а не такою, якою ми користувалися всі 25 років в Україні", – сказала Савченко.

Нагадаємо, Верховна Рада в четвер, 18 травня, прийняла законопроект №5534, який де-факто скасовує положення "закону Савченко" (день у СІЗО за два дні у в'язниці).

За час дії "закону Савченко" на волю достроково вийшли 8,7 тис. ув'язнених.

Народний депутат Надія Савченко просила президента ветувати це рішення Ради. Однак сьогодні, 17 червня, Порошенко підписав закон "Про внесення змін до Кримінального кодексу України про правила складання покарань та зарахування строку попереднього ув'язнення".