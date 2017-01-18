Савченко пропонує відмовитися від Криму для мирного звільнення Донбасу

Народна депутатка Надія Савченко заявила, що повернути окуповані території Донбасу під контроль України можна тільки шляхом відмови України від анексованого Криму на користь Росії.

"Як би не кричали і не рвали на собі вишиванки деякі народні депутати, скільки б вони не кричали, що ми не здамо. Вони повинні відмовитися від Криму. Він зараз залишається невизнаною окупованою територією. Крим — це чергове Придністров'я. І щоб не зробити Придністров'ям ще й Донбас — вони залишать окупованим Крим і заберуть Донбас. Іншого мирного шляху я поки не бачу", — заявила Савченко в ефірі "112 Україна".

Раніше в Адміністрації президента заявили, що пропозиція мільярдера Пінчука щодо врегулювання ситуації на Донбасі шляхом відмови від Криму є неприйнятною.

Нагадаємо, український бізнесмен Віктор Пінчук написав статтю у Wall Street Journal, в якій пропонує піти на "болісні компроміси" заради миру на Донбасі. Зокрема, "пожертвувати" Росії Крим і Донбас заради миру в Україні.