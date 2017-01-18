Савченко пропонує відмовитися від Криму для мирного звільнення Донбасу
"Як би не кричали і не рвали на собі вишиванки деякі народні депутати, скільки б вони не кричали, що ми не здамо. Вони повинні відмовитися від Криму. Він зараз залишається невизнаною окупованою територією. Крим — це чергове Придністров'я. І щоб не зробити Придністров'ям ще й Донбас — вони залишать окупованим Крим і заберуть Донбас. Іншого мирного шляху я поки не бачу", — заявила Савченко в ефірі "112 Україна".
Раніше в Адміністрації президента заявили, що пропозиція мільярдера Пінчука щодо врегулювання ситуації на Донбасі шляхом відмови від Криму є неприйнятною.
Нагадаємо, український бізнесмен Віктор Пінчук написав статтю у Wall Street Journal, в якій пропонує піти на "болісні компроміси" заради миру на Донбасі. Зокрема, "пожертвувати" Росії Крим і Донбас заради миру в Україні.
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