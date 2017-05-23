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Савченко просить Порошенка ветувати заборону її закону

Савченко вважає, що рішення Ради від 18 травня про скасування так званого закону Савченко порушує дію ст. 22 Конституції України
Народний депутат Надія Савченко переконана, що скасування закону Савченко суперечить Конституції і просить президента ветувати це рішення Ради.
Савченко просить Порошенка ветувати заборону її закону Фото:antikor.com

"При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод",  - йдеться в листі Савченко на адресу президента Порошенка, текст якого вона оприлюднила на своїй сторінці в Facebook.

Через це Савченко просить Порошенка накласти вето на рішення парламенту скасувати її закон.

"Звертаю увагу Президента України, як гаранта Конституції України, що вiн повинен застосувати право вето щодо Проекту Закону, який було прийнято 18 травня аби не допустити порушення конституційних прав українців", - зазначила Савченко.

Вона також звернулась до Уповноваженого з прав людини з пропозицією звернутися з цього приводу в КС.

Нагадаємо, Верховна Рада в четвер, 18 травня, прийняла законопроект №5534, який де-факто скасовує положення "закону Савченко" (день у СІЗО за два дні у в'язниці).

Зазначммо, що за час дії "закону Савченко" на волю достроково вийшли 8,7 тис. ув'язнених, з яких 1313 підозрювалися у скоєнні важких злочинів.

 

 

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