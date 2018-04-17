Савченко пройшла детектор брехні
"Процедура проходження Надією Савченко поліграфа закінчена. Експерти поки що не дали остаточних висновків з цього питання, і остаточно експертизу, якщо можна так сказати, не закрили. Протягом двох днів експерти пообіцяли повідомити її висновок", - повідомив її адвокат Олег Соловей, інформує "Інтерфакс-Україна".
Не виключено, що перевірка ще не закінчена.
Експертизу проводили співробітники Київського науково-дослідного інституту судових експертиз протягом декількох годин. "Надія Вікторівна могла покурити, випити води, походити", - вказав адвокат.
Соловей стверджує, що, незважаючи на певні спроби "розхитати її стан", Савченко протягом всієї процедури залишалася "абсолютно спокійною і впевненою в собі".
Нагадаємо, що 13 квітня Надія Савченко погодилася призупинити голодування на три дні для того, щоб пройти допит на поліграфі.
Раніше Шевченківський суд обрав запобіжний захід нардепу Надії Савченко у вигляді триманні під вартою до 20 травня без можливості внесення застави.
Надію Савченко звинувачують: в змові з метою вчинення державного перевороту, організації держперевороту, організації замаху на життя державних діячів, організації терористичного акту, сприянні терористичній діяльності, незаконному поводженні зі зброєю.
Додамо, що 24 березня народний депутат Надія Савченко у СІЗО оголосила голодування.
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