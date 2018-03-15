Савченко прилетіла в Україну

На питання журналіста, чи була вона в Росії і звідки прилетіла, нардеп порадила подивитися розклад рейсу, яким вона прибула в Україну

Народний депутат України Надія Савченко повернулася в Україну рейсом із Мюнхена.

Про це повідомляє телеканал "112 Україна".

"Був дуже хороший політ, зустріла по дорозі дуже багато хороших людей - наших українців, які змушені їхати заробляти гроші за кордон", - заявила Савченко в коментарі кореспонденту телеканалу.

На питання журналіста, чи була вона в Росії і звідки прилетіла, нардеп порадила подивитися розклад рейсу, яким вона прибула в Україну. З'ясувалося, що в Савченко прлетіла в Україну рейсом з Мюнхена. Від подальших коментарів депутат відмовилася.

Раніше в середу генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що буде змушений внести подання на нардепа Надію Савченко, якщо вона не з'явиться на допит 15 березня.

Савченко планувала перебувати в Страсбурзі до 16 березня, але напередодні її сестра запевнила, що вона має намір таки з'явитися в СБУ на допит 15 березня.

Нагадаємо, Надію Савченко викликали на допит до Служби безпеки України у зв'язку з розслідуванням у кримінальному провадженні стосовно керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана.

Зазначимо, Савченко обіцяє прибути на допит у випадку особистого оповіщення.

Сьогодні генпрокурор Юрій Луценко заявив, що у разі неявки депутатки Надії Савченко на допит в СБУ, він буде змушений подати до Ради подання на зняття депутатської недоторканності, притягнення до кримінальної відповідальності та арешт.