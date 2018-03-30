Савченко склав повноваження глави Миколаївської ОДА на час розслідування справи Волошина

Він буде відсторонений на період розслідування кримінальної справи

Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олексій Савченко подав Президенту України Петру Порошенко свою заяву про складання повноважень.

Савченко буде відсторонений на період розслідування кримінальної справи про самогубство глави Миколаївського міжнародного аеропорту Владислава Волошина.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши відео розмови з журналістами.

"Я написав заяву з цього приводу і зареєстрував її сьогодні. Вона зареєстрована 30 березня", - сказав Савченко на брифінгу, продемонструвавши написаний від руки документ.

Своє рішення Савченко пояснив необхідністю "уникнути будь-якої спекуляції".

На питання про те, чи прийняв Порошенко його заяву, голова Миколаївської ОДА сказав: "Є певний документообіг. У згоді з ним не прийняти цю заяву неможливо".

Нагадаємо, поліція перевіряє версію про доведення до самогубства льотчика і ветерана АТО Владислава Волошина, який застрелився 18 березня у власній квартирі.

Після самогубства Волошина у ЗМІ було опубліковане його листування, в якому він ділився зі співрозмовником копією висновків перевірки Держаудитслужби, а також повідомляв, що Олексій Савченко продовжив йому контракт, хоча він хотів звільнитися. Волошин також написав, що його відвідують суїцидальні думки.

Заступник Волошина Аліна Коротич заявила, що чиновники Миколаївської ОДА змушували його підписувати акти виконаних робіт по ремонту аеропорту. Волошин не погоджувався підписувати такі акти, вважаючи їх незаконними - ремонтні роботи здійснювалися "фактично без проведення" тендера.

Савченко в коментарі по самогубству Волошина заявив, що у льотчика склалися напружені відносини з колишнім керівництвом аеропорту, яке побачило в ньому "конкурента". Також губернатор назвав "нісенітницею" розповіді про тендери як про можливу причину суїциду Волошина.

"Дехто взявся тиражувати телефонне листування Влада, як я зрозумів, з минулими керівниками аеропорту, які і натворили на підприємстві чортзна-що", - прокоментував Савченко скріншоти діалогу.